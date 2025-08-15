El fuego arrasa en La Alberca la zona que se recuperó hace 39 años: pinos, brezo y retama, de nuevo calcinados El alcalde lamenta la pérdida del monte regenerado tras sufrir otro incendio en 1986 | Se calcula que la superficie afectada ronda las 40 hectáreas de vegetación y monte bajo

Celia Luis y D. Sánchez Salamanca | La Alberca Viernes, 15 de agosto 2025, 12:55 Comenta Compartir

La Alberca permanece este viernes «más tranquila tras una noche de incertidumbre y trabajo intenso en la zona del Puerto del Portillo», donde el incendio forestal ha calcinado alrededor de 40 hectáreas de monte, según la estimación del alcalde, Miguel Ángel Luego. «Ahora ya estamos muy tranquilos. Esta noche hubo un poco de nerviosismo porque nos llamaron sobre la 1:30 horas para informarnos de que se había reactivado, pero la diferencia respecto a la otra noche es que ayer había medios y retenes, y lo pudimos sofocar. Si no, estaríamos hablando otra vez de una situación muy mala», ha explicado el regidor a este medio.

El fuego comenzó en la noche del martes, en una zona que ya sufrió otro gran incendio en 1986. Desde entonces, el monte se había regenerado «naturalmente con pino, mucho brezo alto y mucha retama, y es lo que se ha quemado: pino, retama, y también ha tocado un poco algunas fincas con castaños», ha detallado Luego. Aunque aún es pronto para una cifra definitiva, se calcula que la superficie afectada ronda las 40 hectáreas de vegetación y monte bajo.

La rápida actuación de medios aéreos y terrestres permitió controlar los flancos del incendio y evitar daños mayores a viviendas y bienes en el municipio. El operativo sigue activo, con vigilancia de efectivos retenes, mientras la población y sus responsables tratan de recuperar la normalidad celebrando sus fiestas patronales.