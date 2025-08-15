La Alberca mantiene sus fiestas patronales pese al incendio que calcinó unas 40 hectáreas: «Es una forma de devolver la normalidad» La decisión, tomada en la tarde de este jueves por el equipo de gobierno y representantes locales, llega en un contexto de preocupación, pero también de deseo de recuperar la normalidad

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca durante las labores de extinción del incendio en La Alberca.

El alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luego, defiende que seguir adelante con las fiestas en honor a su patrona Nuestra Señora de la Asunción es «una forma de devolver la normalidad» y refuerza el sentimiento de comunidad.

Por ello, la localidad albercana celebrará sus festejos tal y como estaba previsto, apenas un día después del incendio forestalque arrasó unas 40 hectáreas en el término municipal. La decisión, tomada en la tarde de este jueves por el equipo de gobierno y representantes locales, llega en un contexto de preocupación, pero también de deseo de recuperar la normalidad.

«Hay preocupación, pero por otra parte también alivio y ganas de hacer fiesta, de que todo vaya volviendo a la normalidad y de que nos preocupemos más de pasárnoslo bien que de otra cosa, aunque con un ojo puesto en el fuego», ha explicado el regidor a LA GACETA.

El alcalde ha reconocido que las horas previas a la decisión estuvieron marcadas por la incertidumbre: «Desde ayer, a las 9:00 horas de la mañana, lo consulté con los otros grupos del Ayuntamiento, con mi equipo de gobierno y con personas que tienen mucho que decir, como las cofradías o la iglesia. Entre todos podíamos mantener las fiestas, aunque había dudas porque no sabíamos cómo iba a evolucionar. A partir de las 17:30 o 18:00 horas de la tarde vimos que estaba más o menos controlado y tomamos la decisión».

Además del componente festivo, Luego ha destacado la dimensión emocional y simbólicade la celebración este año: «A lo especial que son las fiestas se suma que este año tendrán un cariz extra, con esta intervención de la Virgen para que todo se pueda mantener. Lo que se ha reforzado es el sentimiento de comunidad, de estar todos unidos, que es algo que distingue la vida en los pueblos: juntarnos para lo bueno y para lo malo«.

Mientras los equipos de extinción continúan vigilando la zona afectada, las calles de La Alberca se preparan para acoger unas fiestas, símbolo de resiliencia para sus vecinos.