Una docena de medios actúan ya como retenes en el incendió de La Alberca que baja a nivel 1 El fuego, que se dio por controlado el pasado 13 de agosto, resurgió este jueves con más de 40 medios trabajando, población confinada y turistas evacuados | Actualmente se mantienen medios desplegados en la zona para evitar cualquier reactivación | Según el Ayuntamiento, las llamas han afectado entre 30 y 40 hectáreas en la zona del Puerto del Portillo

Celia Luis y D. Sánchez Salamanca | La Alberca Viernes, 15 de agosto 2025, 12:02

El incendio de La Alberca baja a nivel 1 de peligrosidad con al menos 12 medios desplazados en la zona, en el Puerto del Portillo. Entre ellos un técnico, dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer y dos hidroaviones que se mantienen como retenes el tiempo que continúe la emergencia para evitar cualquier reactivación o nuevos focos. "Anoche se reactivó sobre la 1:30 horas pero como había retenes lo pudieron sofocar", ha declaro este viernes el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luego.

Los agradecimientos del Ayuntamiento

Mientras tanto, la localidad albercana celebra sus fiestas en honor a su patrona Nuestra Señora de la Asunción: «Hoy es en nuestro día grande y lo vamos a poder celebrar por el esfuerzo de muchas personas. Hemos podido dar las gracias a algunas, a otras se las daremos cuando las veamos. No quisiéramos dejar a nadie olvidado. Cuadrillas forestales en primera línea jugándose la vida. Agentes ambientales conocedores del terreno y en el frente. Vigilantes de puestos fijos, siempre alerta. Responsables del Puesto de Mando Avanzado, dirigiendo las labores y coordinando con maestría. Conductores que llevan los vehículos por lugares imposibles. Trabajadores del Ayuntamiento que hoy en el día de fiesta están sobre el terreno vigilando. Técnicos de la Junta de Castilla y León por su organización perfecta. Bomberos y técnicos de la Diputación de Salamanca, que saben como se lucha contra las llamas. Guardia Civil, no solo por protegernos como siempre, sino porque ayer estaban en primera línea, manguera en mano, en el frente entre llamas. Cruz Roja atendiendo a todo el mundo. Protección Civil sabiendo hacer y estar. Medios aéreos, pilotos que se juegan la vida con una precisión milimétrica a la hora de actuar. Voluntarios peones forestales que en su día libre se enganchan a otra jornada más dejando a un lado su cansancio. Y sobre todo los vecinos y vecinas que lo dan todo para que nuestro pueblo siga siendo el mejor. No queremos olvidarnos de nadie. GRACIAS,GRACIAS, GRACIAS», ha publicado el Ayuntamiento este viernes en sus redes sociales.

Momentos de tensión, miedo e incertidumbre

Los vecinos vivieron este jueves momentos de tensión, miedo e incertidumbre tras la reactivación del fuego forestal que se inició la noche del martes y que, tras haberse dado por controlado, volvió a cobrar fuerza pasadas las 11:00 horas, al parecer por un rayo de una tormenta que quedó latente desde el primer foco del fuego y que entró en combustión de nuevo este jueves, 14 de agosto.

Las llamas, avivadas por el calor y el viento, avanzaron peligrosamente hacia el municipio, lo que llevó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), conformado en la Delegación Territorial de Salamanca, a declarar el nivel 2 de peligrosidad, a ordenar el confinamiento preventivo de la población y, posteriormente, a desalojar a los vecinos de las urbanizaciones cercanas al incendio. Asimismo, la Guardia Civil y agentes del Seprona procedieron a cortar al tráfico la carretera de Las Batuecas. La decisión de confinar a los vecinos no respondió tanto a la proximidad del fuego, sino para garantizar la seguridad de los equipos de extinción y de evitar riesgos innecesarios para la ciudadanía. Además, se procedió a la evacuación de turistas alojados en la zona.

Amplio despliegue de medios

En el operativo de extinción trabajaron decenas de medios aéreos y terrestres, entre ellos dos técnicos, ocho celadores, cinco cuadrillas terrestres, 12 camiones autobomba, dos bulldozer, cinco cuadrillas ELIF de la Junta y de Castilla-La Mancha y cuatro hidroaviones-un avión con carga en tierra de la Junta, dos del Ministerio y un helicóptero de Castilla-La Mancha-, enviados tanto desde Salamanca como desde otras comunidades autónomas. Además de maquinaria pesada del parque de la Diputación para realizar labores preventivas de desbroce en el perímetro del casco urbano.

La Diputación de Salamanca desplegó sus recursos disponibles del Parque Provincial de Maquinaria y del Servicio de Extinción de Incendios para colaborar en la lucha contra el incendio. Desde el primer momento, se movilizaron seis dotaciones, compuestas por 12 bomberos y un jefe de intervención, así como vehículos pesados y ligeros adaptados a las labores de extinción. En el operativo participaron efectivos de la localidad albercana, Villares, Béjar, Tamames y un sargento de guardia. Estos trabajaron sin descanso para proteger tanto el perímetro del casco urbano como las zonas de interfaz forestal, donde se llevaron a cabo tareas de desbroce preventivo y control de posibles rebrotes. Además, la Diputación ha activado retenes auxiliares preparados para realizar relevos inmediatos en caso de ser necesario, con el objetivo de mantener la intervención operativa mientras continúe la emergencia.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporó a las tareas por la tarde, tras elevar el incendio a nivel máximo de emergencia debido al riesgo para la población y los bienes no forestales. Los equipos centraron sus esfuerzos por dos flancos. El flanco derecho, que se mantuvo más estabilizado desde el principio y el flanco izquierdo, el más peligroso de los dos dada su direccionalidad hacia el pueblo. El Ayuntamiento y la Junta apelaron continuamente a la calma y pidieron seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. «Desde la cabeza del incendio nos dicen que la población esté en alerta. Hagamos caso estricto al Ayuntamiento y a la Guardia Civil», publicó al principio el Consistorio en sus redes sociales.

Aunque hubo momentos de cierta estabilidad en parte del perímetro, la evolución del incendio se mantuvo impredecible debido a la meteorología adversa y la complicada orografía de la Sierra de Francia. Por eso, el Consistorio ordenó a todos los vecinos de las parcelas «que cerrasen puertas y ventanas y que bajasen para el pueblo». Asimismo, rogó que no se utilizase agua domiciliaria «para que no hubiera problemas de presión y suministro para los equipos de extinción».

Superficie afectada y retenes en la zona

Por su parte, sobre las 15:00 horas de la tarde los medios aéreos hicieron uso del agua de las piscinas municipales para sofocar las llamas lo antes posible. A lo largo de la jornada, Cruz Roja también se desplazó a la localidad para prestar ayuda y repartir avituallamiento a los equipos intervinientes. En torno a las 16:30 horas, la situación era mucho más favorable y positiva reduciendo considerablemente las llamas y el humo. Por eso, sobre las 17:30 horas el Ayuntamiento decidió levantar el confinamiento: «Se ha perimetrado y ha afectado entre 30 y 40 hectáreas. Se han retirado los medios aéreos y se mantendrán retenes durante el tiempo que sea necesario», informó el Consistorio a última hora de la tarde de este jueves, aunque todavía continúa activo.