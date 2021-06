El timador de curas, que estafó en Salamanca, vuelve a las andadas

Ha pasado un año y medio pero su relato no ha cambiado y según las últimas noticias sigue funcionando. El timador que, tal y como publicó LA GACETA, a finales de octubre de 2020 logró estafar 150 euros al párroco de Peñaranda de Bracamonte con la excusa de que su madre había fallecido recientemente y necesitaba el dinero para viajar hasta Murcia a la incineración ha vuelto a actuar. Narrando la misma historia aunque cambiando algunos detalles, ha estafado recientemente a otro párroco de un pequeño pueblo de Jaén.

Así lo aseguraba el diario ABC, medio que indicaba que el susodicho, un cordobés de 36 años, había dejado en los últimos tres años víctimas por toda España y le constaban reclamaciones de Juzgados de hasta ocho provincias.

“Parece que somos bobos, mira que se ha publicado en medios de comunicación pero seguimos cayendo. Pero es que el relato es tan creíble... Tú ves a una persona hundida, que te llora, que se le entrecorta el habla, a la que se le acaba de morir su madre, te da un montón de datos y de detalles... Yo no sospeché en ningún momento y yo estoy para acoger a la gente. Si no le hubiera ayudado yo me hubiera sentido mal”, recordaba ayer el párroco de Peñaranda, Lauren Sevillano, en una conversación mantenida con LA GACETA.

De hecho, el timador continúa a día de hoy haciendo una promesa a sus víctimas que ya le hizo a Sevillano. “Me dijo que a la vuelta me devolvería el dinero y encargaría unas misas por su madre”, apunta. Sin embargo, nunca más volvió a saber de él. “Sabía que había seguido actuando en el sur de España porque me llamó la Guardia Civil para que completara algunas cuestiones que pudieran ayudar a la investigación. Era de esperar porque el mismo día que me estafó se recorrió luego Guijuelo, Alba de Tormes y Salamanca”, afirma el párroco.

Así, según la información publicada por ABC, el timador ha hecho “gira” del norte a sur del país y le constan denuncias de varias provincias. Otros muchos, sin embargo, no se atreven a denunciar al sentir vergüenza.

“Cuando me ocurrió a mí avisé a mis compañeros y hablé con dos vicarios. Esperemos que la gente esté informada y no haya muchas víctimas más”, concluye el párroco del municipio de Peñaranda de Bracamonte.