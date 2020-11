Un hombre de 35 años se inventa la muerte de su madre e intenta estafar a varios curas de Salamanca

Joven, de unos 35 años, con pelo rubio teñido, de complexión fuerte y bien vestido y de nombre, Javier. Así es la descripción que aportan varios sacerdotes de la Diócesis de Salamanca de las zonas de Peñaranda, Alba de Tormes y Guijuelo, que han sido víctimas esta semana de un intento de estafa por parte de un hombre que fingiendo el fallecimiento de su madre les pidió dinero para viajar hasta Murcia para el sepelio.

“En mi modo de ser y de pensar no cabe que una persona utilice la muerte de su madre para timar a alguien. Me llamó a mediodía por mi nombre diciendo que quería hablar conmigo y quedamos a las cuatro de la tarde en el despacho del centro parroquial. Allí me contó que era de Peñaranda, que vivía en la calle Arapiles, y que sus hijos iban al colegio a la Encarnación e incluso me enseñó una foto de su madre en el móvil”, explicó ayer el párroco de Peñaranda, Lauren Sevillano. “Yo en Peñaranda conozco a mucha gente pero no a todos y su relato era totalmente verosímil, no me hizo sospechar nada, me lo creí todo y además lloraba y al hablar, a veces, se le entrecortaban las palabras y yo le daba ánimos”, añadió.

En su encuentro con el párroco el joven le informó, además, de que estaba en un ERTE y como era final de mes prácticamente habían gastado todo el dinero “pero que le quedaba algo y pensaba que con 150 euros tendría bastante para el viaje y gestionar el traslado de su madre a Peñaranda, a la que pensaba incinerar, y eso le di. Me dijo que lo demás se encargaba la funeraria. Yo actué de buena voluntad”, señaló el párroco de Peñaranda.