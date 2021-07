Ernesto García Carro, alias ‘El Popi’, uno de los delincuentes más conocidos de Salamanca y que en el último mes se ha hecho más famoso si cabe por sus apariciones en TikTok, ha sido puesto en libertad a las pocas horas de ser detenido por haber amenazado a una mujer a través de esa red social, según fuentes consultadas por este periódico.

En concreto, sobre él pesaba una requisitoria por amenazas y esa es la razón por la que fue arrestado el martes por la tarde en el barrio de Chamberí por la Policía Nacional. La mujer amenazada le había denunciando. ‘El Popi’ ha pasado la noche en los calabozos y esta mañana ha sido puesto a disposición judicial, donde el juez ha decretado su libertad bajo la prohibición de comunicarse ni acercarse a la denunciante. El delincuente ha querido declarar ante el juez: lo ha negado todo y dice que no se acuerda de lo que dijo en los vídeos.

Esta detención se ha producido exactamente un mes después de que fuera arrestado y puesto en libertad por última vez. El conocido merchero se encontraba en busca y captura y su último ingreso en prisión databa de abril de 2019, después de proferir graves amenazas a un portero de discoteca de la capital salmantina.

Sin embargo, en esa penúltima ocasión la Policía le buscaba por algo muy diferente: por pedir 1.000 euros a una mujer a cambio de devolverle su Yorkshire. Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes cuando el animal desapareció en Salamanca (se desconoce si por un descuido o fue robado) y la propietaria del mismo decidió difundir la información del can en redes sociales con el objetivo de encontrarlo. ‘El Popi’ asegura que él no había robado el perro, que se lo habían encontrado en la calle y se lo habían dado a él.

En ese momento, un hombre se puso en contacto con ella y le dijo que si quería el perro debía ir a una vivienda de Chamberí con 1.000 euros. La mujer accedió, pero luego comunicó lo ocurrido a la Policía Nacional, quien apunta a que fue ‘El Popi’ el autor de dicho chantaje y le acusó de un delito de extorsión.

Esta última detención se produce apenas unos días después de que ‘El Popi’ volviera a protagonizar nuevos vídeos en la red social ‘Tik Tok’. En ellos, cual influencer -gafas azules de espejo y visera- explicaba recostado en el sofá que había estado en Colombia y había traído cocaína “buena, con pureza, de esta potente para los que les gusta la coca”. En el vídeo señalaba que no se acordaba exactamente de los kilos de droga que había traído de su supuesto viaje: “Porque me he metido yo 20 -kilos-”, aseguraba y, mientras tanto, una voz femenina le chilla por detrás que no debería decir esas cosas porque va a provocar que vayan a “cachearle la casa”.