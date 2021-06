‘El Popi’ la lía en TikTok: ‘O te vienes conmigo o lo voy a tener que matar’

Ernesto García Carro, ‘El Popi’, la ha vuelto a liar y esta semana ha aparecido en unos vídeos difundidos a través de TikTok, vídeos que, cómo no, se han hecho virales y en los que, desaliñado y fumando sin parar, se dirige a una mujer, una joven vecina de Salamanca.

En tono amenazante para unos, grotesco y zafio para otros, le repite que le llame, al tiempo que se muestra deseoso de volver a verla: “Ya conseguí todo lo que te decía, solo me faltas tú (...) te he mandado mi numero de teléfono, estoy impaciente, llámame que hablemos y te entenderé, o sea, llámame ya”.

El conocidísimo delincuente salmantino aprovecha esta aparición en las redes sociales para presentarse: “A los que no me conocen soy Ernesto, me llamo Popi de Salamanca, merchero al 100%, de los pocos que quedan en Salamanca”, manifiesta.

Los vídeos difundidos no han dejado indiferente a nadie y en los mismos se vuelve a dirigir a la mujer y se refiere a su compañero, respecto al que llega a señalar: “Solo me faltas tú (...), o te vienes conmigo o te vienes conmigo, porque si no te lo voy a tener que matar y le van a encontrar dentro de 2.000 años y entonces, ¿qué vas a hacer si no le tienes a él, pues tendrás que volver conmigo no? (...) Estoy bien, estoy aquí en un sitio un poco lejos de Salamanca pero lo tengo todo, solo me faltas tú”, señala.

‘El Popi’ se encuentra actualmente en busca y captura, aunque la orden policial no guarda relación alguna con estos mensajes en Tik-Tok, aseguran fuentes policiales.

En el mes de abril de 2019 ingresó por última vez en prisión. Ernesto García Carro no pudo eludir en aquella ocasión la cárcel pese a las innumerables ocasiones en las que su ingreso se ha visto frustrado al resultar absuelto con motivo de delitos de atentado, contra la seguridad vial y de amenazas, principalmente.

En muchos de los casos, la retirada de la denuncia y su rechazo a declarar contra él el día del juicio por parte de las víctimas posibilitaron las sucesivas absoluciones.

Los hechos por los que en esta ocasión fue condenado se remontan al 11 de octubre de 2015. ‘El Popi’ cumplió entonces su arresto número 47 después de protagonizar un nuevo altercado en la ciudad al proferir amenazas de muerte contra el portero de una conocido discoteca de la calle Bordadores que momentos antes le había negado la entrada.

Según señalaron entonces algunos testigos, ‘El Popi’ estaba “muy perjudicado” cuando trató de acceder de madrugada al local, enzarzándose acto seguido con el empleado que le impidió el acceso debido al estado en el que se encontraba. El delincuente le increpó varias veces e incluso le amenazó de muerte en repetidas ocasiones, llegando a decirle que iba “a volver con la pistola para pegarle un tiro”.