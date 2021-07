‘El Popi’ la lía de nuevo en redes, en este caso, alardeando de la droga

Apenas un mes después, Ernesto García Carro, ‘El Popi’, ha vuelto a aparecer en TikTok y si la otra vez lo hacía para pedir -exigir- a una mujer que dejara a su pareja y volviera con él, ahora lo hace para explicar que ha estado un tiempo en Colombia y que ha traído cocaína “buena, con pureza, de esta potente para los que le gusta la coca”, 180-200 kilos ni más ni menos, apostilla.

Cual influencer -gafas azules de espejo y visera- explica recostado en el sofá que no se acuerda exactamente de los kilos que ha traído de su supuesto viaje: “Porque me he metido yo 20 -kilos-”, asegura y, mientras tanto, una voz femenina le chilla por detrás que no debería decir esas cosas porque va a provocar que vayan a “cachearle la casa”.

Pero él sigue a lo suyo y, ni corto ni perezoso, se vuelve a presentar al igual que hizo hace un mes: “Soy Ernesto, me llaman Popi, merchero de Salamanca, y bueno de nuevo aquí estoy. Un saludo para los que me quieran seguir y... ¿queréis coca?, pues hablar conmigo”, ante lo que la mujer levanta ahora aún más la voz para reprenderle: “Pero que eso no se puede decir por ahí”. A sus palabras ‘El Popi’ ataja el tema respondiéndole calmado: “Yo digo lo que se me ponga en los c******, vale? aprenda a dejarme vivir en paz y si me llevan preso, ya he estado once años preso, por estar otros once no pasa nada”.

“Bueno pues eso, un saludo para todos y seguiremos hablando”, dice para despedirse de sus seguidores en TikTok

Cabe recordar que tras su último TikTok la Policía Nacional le detuvo por el robo de un Yorkshire, hecho que él negó y quedó en libertad.