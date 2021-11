El indigente acusado de violar a su ex en el palacete del paseo de la Estación: ‘fueron relaciones consentidas’

El indigente acusado de violar a su ‘ex’ ha negado este miércoles las acusaciones y sostiene que las relaciones sexuales fueron “consentidas”. Por su parte, la víctima no ha comparecido en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial. El acusado, R.A,T., se enfrenta a diez años de prisión.

“Yo estaba en la casa pequeña del palacete -un anexo al edificio abandonado del paseo de la Estación- , yo dormía ahí, y entre las diez y media y las once de la noche se presentó la señorita ésta y le dije que se fuera”, comenzó narrando el acusado, que a continuación aseguró que ella se marchó “pero al rato volvió pidiéndole perdón”.

“Entonces hicimos el amor, dormimos juntos y a la mañana siguiente lo volvimos a hacer”, prosiguió y continuó diciendo que entonces él le dijo que no quería nada más con ella “porque me vas a buscar un problema”.

El acusado reconoció que en ese momento llevaba una pulsera telemática porque tenía orden de alejamiento de la mujer, y que con sus problemas de salud apenas puede moverse por lo que difícilmente puede haberla forzado y si presentaba lesiones sería por el mal estado de la casa.

“Tuve un accidente de moto y no puedo casi ni jugar al fútbol, no puedo correr, y ponerme de rodillas imposible porque se me clavan los tornillos”, precisó, asegurando que ella “se pone encima” cuando mantienen relaciones sexuales, como pasó ese día.

El juicio terminó suspendiéndose porque faltaban dos pruebas esenciales de la víctima y la de un testigo que está en prisión.