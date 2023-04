El incendio de un vehículo y un bar infringiendo la hora de cierre y con gente fumando marcan la noche del viernes

La madrugada de este Viernes Santo no ha contado con peleas como viene siendo frecuente en las noches de los fines de semana de Salamanca, aunque la Policía Local ha tenido que acudir junto a los Bomberos a un incendio de un vehículo en torno a las 05:25 horas en la calle Gil González Dávila, por causas que aún se desconocen.

Además, los efectivos de seguridad tuvieron que intervenir en un establecimiento en la plaza de Extremadura, en el barrio de Buenos Aires, ya que había excedido su horario de cierre. A la llegada de los agentes se encontraron con el local abierto fuera de su horario permitido, sobre las 03:20 horas de la madrugada y con gente en el interior fumando, tal y como han confirmado fuentes municipales.