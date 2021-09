Deja la moto en el taller y descubre que han circulado con ella a 222 km/h

Dejó la moto en el taller por un problema con la velocidad de crucero y para su sorpresa un día después descubrió que alguien había circulado con ella a, ni más ni menos, que 222 kilómetros hora (k/h), lo que supondría un delito contra la seguridad vial. La víctima es un salmantino que ya ha interpuesto denuncia ante la Guardia Civil para dar cuenta de lo ocurrido y evitar así convertirse en el responsable de la infracción. El caso, además, ha sido remitido para su investigación al mismísimo Director General de Tráfico del Ministerio del Interior, Pere Navarro; y al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

Tal y como ha relatado el propio afectado a LA GACETA, fue el pasado lunes día 6 cuando llevó su motocicleta, de gran cilindrada, al concesionario oficial para solventar un problema con la velocidad crucero. El vehículo quedó en el taller y fue el martes cuando gracias a un dispositivo antirrobo que el motorista tiene instalado en el vehículo descubrió que el día 7 de septiembre por la tarde alguien —presupone que del supuesto taller— había utilizado su motocicleta y en un punto de la A-50, entre la localidad de Pelabravo y Calvarrasa de Abajo, había alcanzado la velocidad de 222 km/h. “Llamé al taller para ver cómo iban, si habían solucionado la avería, y me dijeron que no sabían, que había salido un mecánico a probarla”.

El afectado no se lo pensó dos veces y acudió entonces a la Guardia Civil a dar cuentas de lo ocurrido. “Ya no es la multa que me pueda llegar es que esto es delito y yo soy funcionario público, lo primero que harían sería echarme”, lamenta. “Lo bueno es que tengo la copia de la orden de reparación de un día antes, lo que prueba que en ese momento la moto no estaba en mi poder”, añade. Y es que cabe recordar que según el artículo 379 “el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

Sobre cuál ha sido la respuesta que le ha dado el concesionario en cuestión al conocer lo ocurrido, el motorista asegura que la persona con la que habló le dijo que sancionarían a nivel interno al empleado que circuló a esa velocidad y que le llamarían para pedirle disculpas, algo que al menos este domingono se había producido. “No hacía falta poner la moto a esa velocidad para ver si seguía la avería o no porque ese problema lo daba a 50 k/h”, lamenta.

Ante la gravedad de los hechos, el caso ha llegado a la plataforma Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU), una asociación nacional sin ánimo de lucro que nació en el año 2015 para la defensa de los derechos de los usuarios de motocicletas y ciclomotores en todo el mundo. Tal y como ha explicado a este periódico su coordinador, Juan Carlos Toribio, tras comprobar las pruebas aportadas y la credibilidad de los hechos, se ha presentado una denuncia ante el Director General de Tráfico, Pere Navarro; y al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas; además de la correspondiente queja ante el departamento de cliente de la empresa de automoción.

Mientras tanto, la víctima continúa realizando las gestiones oportunas ante la Guardia Civil de Tráfico —que será quien determine si los hechos han ocurrido tal y como se denuncian— y a la espera de que el taller se ponga en contacto con él para recuperar su motocicleta.