Castellanos de Moriscos llora la trágica muerte de la pareja del pueblo arrollada por el tren: «Es un momento complicado para los vecinos...» Martín B. y Laura S. residían en la localidad salmantina | «Es una pena, no puedo decir más. Desde el pueblo queremos acompañar en el dolor a sus hijos y seres queridos», según la alcaldesa, Victoria Manjón

El municipio de Castellanos de Moriscos vive horas de consternación y profunda tristeza tras conocerse el trágico fallecimiento de una pareja de vecinos, arrollados por un tren en Moriscos. La noticia ha conmocionado a una localidad donde ambos eran conocidos y apreciados, según ha confirmado a LA GACETA la alcaldesa, Victoria Manjón.

«Sí, ambos residían en Castellanos de Moriscos. En concreto él llevaría unos 15 años viviendo», ha explicado Manjón, visiblemente afectada: «Está siendo un momento complicado para los vecinos, especialmente para quienes los conocían más de cerca».

La regidora quiere transmitir sus condolencias y el más sincero pésame a los familiares y amigos de la pareja: «Es una pena, la verdad, no puedo decir más. Desde el pueblo queremos acompañar en el dolor a sus hijos y seres queridos en un momento tan duro».

Martín B. y Laura S. eran apasionados del mundo de las motos y pertenecían al grupo motero 'Forjados en la Calle 63' de Castellanos. Además, habían formado parte de la 'Familia MERRSS' y 'Los Auténticos Moteros de Salamanca', entre otros. «Me consta que los integrantes del grupo están muy afectados», ha añadido la alcaldesa.

Las redes sociales de grupos moteros se han llenado de comentarios llenos de dolor por la pérdida de la pareja: «Hoy los motores se paran, para sonar más fuerte en el cielo y en vuestro honor. Buen viaje, pareja. Ráfagas al cielo. D.E.P», entre otros mensajes de despedida.

Sobre las 22:50 a escasos metros del apeadero de Moriscos

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22:50 horas del domingo, 20 de julio, cuando los servicios de seguridad de Adif informaron de un «arrollamiento» de un tren a una persona a escasos metros del apeadero de Moriscos, si bien los equipos sanitarios desplegados hallaron en el lugar—un punto no autorizado—, restos de una persona más. Un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico fueron movilizados al lugar por Emergencias Sanitarias -Sacyl tras recibir el aviso del 112, que también notificó a agentes de la Guardia Civil de Salamanca.

Según fuentes próximas a la investigación el coche del hombre estaba aparcado al lado del apeadero y el teléfono móvil de la mujer se encontraba dentro de ese vehículo. A raíz de este triste suceso, el convoy permaneció parado hasta las 3:00 horas con 257 pasajeros a bordo. El siniestro afectó al tren Alvia 4909 que partió de Madrid sobre las 21:10 horas y que tendría que haber llegado antes de las 23:00 horas a la estación de Salamanca.

La técnica para revolver un cadáver 'irreconocible'

Las labores de identificación en el caso de la mujer fueron complicadas debido a su «irreconocible estado» tras el atropello, por ello su cadáver tuvo que ser sometido a una necroidentificación exhaustiva. Un proceso completo y detallado de identificación de restos humanos, especialmente en casos de desastres o situaciones donde la identificación es complicada. Este procedimiento involucra la comparación minuciosa de datos obtenidos del cadáver con información proporcionada por familiares o fuentes confiables.

Discrepancias en la investigación

Cabe recordar que el hombre tenía un caso activo en el sistema VioGén, aunque en nivel bajo, a pesar de ello el Juzgado instructor «no aprecia indicios de delito y no lo considera de momento un caso de violencia machista, motivo por el que mantendrá la causa y no se inhibirá en favor del Juzgado de Violencia sobre la mujer». Asimismo, el Ministerio de Igualdad ha descartado «por el momento» que se trate de un asunto de violencia contra la mujer. Sin embargo, la Guardia Civil de Salamanca investigaba este lunes el atropello mortal como un posible caso de violencia machista. El Juzgado de Instrucción número Uno de Salamanca se ha hecho cargo de la investigación por la muerte de ambos. El caso continúa abierto y no se descarta ninguna hipótesis.

