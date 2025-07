La Guardia Civil investiga como posible caso de violencia machista el atropello del tren en Moriscos

La Guardia Civil de Salamanca investiga como un posible caso de violencia machista la muerte del hombre de 41 años y de la mujer— pendiente de ser identificada dado el estado «irreconocible» del cadáver—arrollados en la noche del domingo, 20 de julio, por un tren Alvia. Tal y como ha podido saber este medio, el hombre tenía una denuncia previa por violencia de género.

El cadáver de la mujer, trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Salamanca, está siendo sometiendo a una necroidentificación exhaustiva, un proceso completo y detallado de identificación de restos humanos, especialmente en casos de desastres o situaciones donde la identificación es complicada. Este procedimiento involucra la comparación minuciosa de datos obtenidos del cadáver con información proporcionada por familiares o fuentes confiables. Un proceso crucial para establecer la relación entre ambas víctimas, un dato determinante para la investigación.

Según fuentes próximas a la investigación se notó un impacto en el convoy a la altura de la localidad salmantina de Gomecello, y posteriormente el maquinista detuvo el tren en el kilómetro 70, a escasos metros del apeadero de Moriscos, donde se encontraban restos de los cadáveres.

«Anoche hubo un arrollamiento de dos personas a la altura de Moriscos, por parte del tren Alvia procedente de Madrid con destino en Salamanca. Son un varón y una mujer. La identidad del varón de unos 41 años está ya confirmada, pero el de la mujer todavía no se sabe exactamente, así como si se trata o no de su esposo, que es lo que están investigando en este momento en el Instituto Anatómico Forense. Las causas del arrollamiento tampoco se conocen. Se está investigando y no se descarta ninguna posibilidad. Nos irán informando a medida que avance la investigación», ha comunicado este lunes Rosa López, la subdelegada del Gobierno en Salamanca.

El incidente ha tenido lugar alrededor de las 22:50 horas, cuando los servicios de seguridad de Adif han informado de un «arrollamiento» de un tren a una persona a escasos metros del apeadero del mencionado municipio, si bien los equipos sanitarios desplegados hallaron en el lugar— en un punto no autorizado—, restos de una persona más.

Un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico fueron movilizados por Emergencias Sanitarias -Sacyl- tras recibir el aviso del 112, que también notificó a la Guardia Civil de Salamanca.

A raíz de este triste suceso, el convoy permaneció parado hasta las 3:00 horas con 257 pasajeros dentro. El siniestro afectó al tren Alvia 4909 que partió de Madrid sobre las 21:10 horas y que tendría que haber llegado antes de las 23:00 horas a la estación de Salamanca.

Guardias Civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial acordonaron la zona para realizar una inspección ocular e investigan para determinar las causas de ambas muertes. Por el momento, todas las hipótesis se mantienen abiertas.

012- Teléfono de información a la mujer de Castilla y León