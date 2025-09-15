Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Policía y efectivos sanitarios en el lugar del atropello.

Atropellada una mujer de 86 años por una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León

El suceso ha tenido lugar a eso de las 14.39 horas

La Gaceta

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:07

Una mujer de 86 años ha sido atropellada en la avenida Alfonso IX de León, según informa el 112, quien ha recibido el aviso a las 14:39 horas. La información que ha recibido el 112 es que se ha producido un atropello de una furgoneta a una mujer de 86 años a la altura del número 5 de la avenida Alfonso IX de León, en la capital salmantina. El 112 informó a Policía Local, Nacional y a Sacyl.

Este triste accidente se suma a otro atropello que se produjo este domingo en Salamanca. Tres personas fueron atropelladas por un turismo en la avenida Padre Ignacio Ellacuría. Según informan fuentes del 112, se trataba de una mujer de unos 30 años, un niño de unos 2 y un varón de alrededor de 25.

La sala de operaciones recibió la llamada alertando del accidente a las 19:47 horas de este domingo y avisó en el momento a la Policía Local, Nacional, y a Sacyl, que ha envido una UVI móvil y una ambulancia de Soporte Vital Básico al lugar.

