Asaltan tres iglesias y un ayuntamiento en una noche en la comarca de Peñaranda

La madrugada de este sábado ha sido movida en las iglesias de la comarca de Peñaranda. Uno o varios ladrones intentaron robar en la iglesia de Macotera y no consiguieron llevarse botín alguno porque saltó la alarma. Sin embargo, donde tuvieron más suerte fue en la iglesia de San Miguel Arcángel de Peñaranda, ya que tras reventar cuatro puertas consiguieron entrar en el interior del templo y hacerse con un botín cercano a los 400 euros, según han indicado fuentes consultadas por LA GACETA.

Estas mismas fuentes confirmaron que los ladrones se llevaron dos colectas, más el dinero que había en el lampadario y en las cajas de donativos.

No es la primera vez que esta iglesia sufre un robo de estas características. El año pasado por estas fechas, los ladrones se llevaron 500 euros aproximadamente mediante el mismo sistema de reventar las puertas del templo.

Asimismo, los delincuentes consiguieron reventar la puerta de la iglesia de Villar de Gallimazo y llevarse el dinero que había en el lampadario. Según fuentes consultadas por este periódico, el botín no fue muy elevado. Y también entraron en el Ayuntamiento de la localidad, donde causaron grandes destrozos, aunque no se llevaron nada porque no había dinero.

La Guardia Civil investiga estos casos, sin que hasta el momento se hayan producido detenciones. Al parecer, los ladrones iniciaron su carrera nocturna delincuencial en la iglesia de Villar de Gallimazo, continuaron en Peñaranda y finalizaron en Macotera, de donde huyeron por saltar la alarma.