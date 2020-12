La cooperativa apícola Reina Kilama de San Miguel de Valero sufrió un robo en la noche del martes que se zanjó con daños materiales y con la sustracción del dinero que había en la caja de la entidad.

Los hechos se produjeron pasadas las once de la noche, según confirmó ayer el presidente de la cooperativa, Santiago Canete. “A las 23.04 saltó la alarma, me llamaron que había gente dentro porque se veía por las cámaras y avisaron a la Guardia Civil”, explicaba a LA GACETA. Los ladrones buscaban dinero ya que no hay constancia de que hayan sustraído ningún objeto, maquinaria o género del interior de las instalaciones.

Según confirmó el presidente, accedieron al recinto cortando el alambrado exterior, mientras que al interior de las instalaciones lo hicieron por una ventana de la tienda. Cortaron los barrotes de la reja y la persiana con una radial y por allí accedieron.

Una vez en el interior, cogieron el dinero que quedaba en la caja de la tienda y subieron a las oficinas. Entraron en todos los despachos de la cooperativa abriendo cajones, reventando puertas cerradas e incluso rompiendo las cámaras para intentar no ser reconocidos.

Los agentes de la Policía Científica estuvieron ayer tomando huellas en el entorno y la cooperativa pudo retomar la actividad pasadas las 13.00 horas.

Se cree que los responsables del robo son expertos dado que hicieron uso de maquinaria como la radial para cortar las rejas. Además, aprovecharon el toque de queda establecido desde las diez de la noche para actuar con mayor impunidad.