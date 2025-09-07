El alcohol y el fuego, protagonistas de la madrugada de este domingo en la capital Todas las intervenciones se han producido a partir de las 2:00 horas

Un coche de la Policía Nacional, patrullando por el centro de Salamanca.

Elena Martín Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:13

Dos incidentes relacionados con el consumo de alcohol, la seguridad vial y los incendios han marcado la madrugada de este domingo, 7 de septiembre.

A las 3:14 horas, la Policía Nacional interceptaba a un conductor a la altura del número 2 de la Gran Vía tras dar positivo en un control preventivo de alcoholemia, con una tasa superior a 0,60 mg/l.

La segunda intervención se llevaba a cabo más tarde, a las 5:00 horas, cuando los Bomberos intervenían en un incendio de pastos en la calle Poeta Jesús Rasueros. Gracias a su rápida actuación, el fuego fue controlado sin que se registraran heridos o daños materiales en las zonas colindantes.

Otro incendio forestal en La Cabeza de Béjar

Un fuego declarado pasadas las 2:30 horas también movilizaba a los Bomberos de la Diputación hasta La Cabeza de Béjar. El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 2:40 horas y, automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a un total de ocho medios, entre los que figuraban tres celadores, una cuadrilla terrestre y tres camiones autobomba.

Tal y como se refleja en el parte del fuego, las llamas podrían haber sido intencionadas. No se han dado por controladas hasta las 7:30 horas.

Con este, son dos los incendios que se han declarado este fin de semana en la provincia tras el que se originó este sábado en la localidad de Garcibuey.