"Debemos y absolver y absolvemos al acusado, de los dos delitos de abuso sexual a menores de 13 años, por los que le acusa el Ministerio Fiscal, y de los dos delitos continuados, agravados, de abuso sexual a menores de trece años, y de dos delitos continuados de corrupción de menores, que le imputa la representación procesal de con declaración de oficio de la totalidad de las costas procesales causadas", ha fallado en la jornada de este viernes la Audiencia Provincial de Salamanca en favor de J.I.G.E, que ha estado en prisión preventiva por este hecho, y al que se le pedían 8 años de prisión por, según la versión de la familia (ahora demostrada falsa) haber aprovechado su confianza para realizar tocamientos a sus dos hijas menores mediante 'el juego de las cosquillas'.

"Todo lo expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos, con tan insuficiente y débil acervo probatorio y, además, contradictorio, no cabe sino ratificar la procedencia de dictar una sentencia absolutoria en favor del ahora imputado -al no quedar enervada la presunción de inocencia que le asiste-, y, en último término, aun se entendiera que se ha contado con elementos de cargo, también, los ha habido de descargo, con la consiguiente aplicación del conocido principio del in dubio pro reo, que impondría, aun por otra vía o camino, el mismo fallo absolutorio", ha resuelto la Audiencia.

Cabe recordar que la madre de las dos menores (que según su denuncia, cuando sucedieron los hechos, en el verano del 2018) apuntó en el juicio que una de sus hijas "soñaba con hombres malos". Por contra, el ahora absuelto, indicó que solo le tocaba las "plantas de los pies".