Era amigo de la familia y en numerosas ocasiones se quedó cuidando de las pequeñas hasta que en el verano de 2018 la abuela de las niñas le sorprendió con ellas desnudas sobre la cama. El hombre que ingresó en prisión el pasado año por presuntamente abusar sexualmente de dos hermanas cuando estas tenían 6 y 8 años se enfrenta este mes en la Audiencia Provincial a ocho años de prisión. Las niñas dijeron cuando salieron los hechos a la luz que el varón con frecuencia les tocaba todo el cuerpo, incluidas sus partes más íntimas, porque era parte del “juego de las cosquillas”.

Según ha podido saber este diario, el Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación para el hombre una pena de cuatro años de prisión por cada uno de los dos delitos de los que se le acusa (uno por cada niña), además de la petición de que no pueda acercarse a las pequeñas en un tiempo de cinco años.

Durante la vista oral, que está previsto que se celebre en la mañana del día 18, se juzgarán los hechos que fueron denunciados a principios de julio de 2018. El varón se encontraba en el domicilio familiar junto con la abuela y las niñas, dado que la madre se había ido de viaje. Se trataba de un amigo íntimo del matrimonio, procedente de un país del Este, a su vez compañero de trabajo de ambos.

En un momento dado, el ahora acusado accedió al cuarto de las pequeñas y cerró la puerta. Poco después, la abuela entró repentinamente y observó al adulto tocando a las niñas, que se encontraban desnudas encima de la cama. Al preguntarle por qué no estaban vestidas las niñas, el varón no supo o no quiso dar explicación a la mujer.

Como consecuencia de este episodio, las pequeñas contaron en casa que aunque con el resto de adultos jugaban a otras cosas, con el amigo de sus padres solían pasar el rato con el “juego de las cosquillas”, que consistía básicamente en que él les tocaba por distintas partes del cuerpo.

Después de su detención por parte de los agentes de la Policía Nacional, el varón fue trasladado a los calabozos y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca, donde se decretó su ingreso en la prisión de Topas. El juez adoptó esta decisión tanto por las declaraciones de los allegados a las pequeñas y en base a la gravedad de los hechos denunciados.

