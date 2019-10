¿Pueden donar sangre las personas que llevan tatuajes?

En la era de las ‘fake news’ las leyendas urbanas y los bulos se difunden como la espuma. Uno que ha conseguido calar es el que se refiere a la donación de sangre de las personas que llevan tatuajes. De forma errónea se ha informado en algunas ocasiones que ambas cosas son incompatibles. Es suficiente con entrar en la web de la Cruz Roja en el apartado de las preguntas frecuentes relacionadas con la donación de sangre para comprobar que nada más lejos de realidad.

En España, una persona que lleva tatuajes puede donar perfectamente. Eso sí, deben pasar cuatro meses desde que se sometió a este proceso. Ocurre lo mismo con aquellos que llevan ‘piercings’. También se debe cumplir ese plazo de cuatro meses para donar sangre. Tal y como informa la web dedicada a desmontar bulos “Maldita.es”, en Estados Unidos se puede donar sangre inmediatamente después, mientras en México hay que esperar hasta un año.

Ese tiempo de espera, se debe a que la persona que dona sangre no debe haber contraído ninguna enfermedad que se transmita por la sangre. Aunque los tatuajes realizados por profesionales cuentan con todas las medidas de higiene que se exigen, el uso de agujas no esterilizadas podría provocar la transmisión de enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C y hasta el VIH.