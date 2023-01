Leche entera, semidesnatada o desnatada, ¿Cuál es mejor?

Aunque está en auge el consumo de leches vegetales, sigue siendo mayoritario el consumo de leche de vaca en nuestro país, seguido del de oveja y del de cabra, según el Código Alimentario Español (CAE). Ahora bien, no siempre tenemos claro qué leche de vaca es mejor consumir. Existe el mito - o no - de que la leche entera de vaca engorda, o que su consumo en líneas generales no es bueno para nuestra salud o, por el contrario, que es imprescindible en nuestra dieta.

Para poder ir despejando algunas ideas acudimos a la Fundación Española de Nutrición (FEN) en primer lugar, que precisa que la leche de vaca, cuando se modifica su composición, y se le extrae su fracción grasa se la denomina ‘leche desnatada’: “Según el CAE, la leche desnatada que se comercialice tiene que tener como máximo un 1% de materia grasa, lo que va a determinar el menor valor energético de este alimento, respecto a la leche entera o a la semidesnatada (1,5% materia grasa)”.

La leche entera de vaca es rica en proteínas, en calcio y en yodo, según remarca esta entidad científica, que considera que es el alimento que representa “el mejor aporte de calcio, proteínas, y otros nutrientes necesarios para la formación de los dientes y de los huesos”. De hecho, mantiene que los niños deben consumirla entera, ya que conserva así toda su energía, y las vitaminas A y D.

Pero también cita que durante la edad adulta es idóneo su consumo, en torno a una taza diaria, para poder mantener la masa ósea, y prevenir la desmineralización de los huesos; un efecto que cobra aún más importancia durante la lactancia materna, el embarazo, o la menopausia, según remarca la FEN.