La relación entre usar mucho el móvil y la aparición de papada

La papada es algo poco estético y que suele molestar a la vista de quien lo padece. Hay determinadas posturas que hasta cierto punto pueden favorecerla, si bien no hay evidencia científica al respecto, según asegura la tesorera de la Sociedad española de Medicina Estética (SEME) la doctora Petra Vega.

Sí incide esta especialista en una entrevista que al cogerlo entre la oreja y el hombro sí se va a favorecer una postura que puede llegar a deformar las vértebras: “Si el móvil no lo coges con la mano, sino que lo haces entre la oreja y el hombro, ahí favoreces una postura que va a deformar las vértebras; al final, cambiará la posición de la columna cervical y ahí no sería conveniente, ya no solo porque salga papada sino por la salud del esqueleto”.

Remarca la doctora Vega que la papada es fundamentalmente debida a nuestra herencia genética y pone el ejemplo de una persona delgada pero que presenta papada. También es consecuencia del sobrepeso y de la obesidad.