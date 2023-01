La relación entre la picadura de una garrapata y la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple afecta a casi 50.000 personas en nuestro país. El doctor Mariano Bueno, director médico de Biosalud Medical Center de Madrid, ha informado que la picadura de la garrapata podría estar detrás de muchos de estos casos de enfermedad.

La garrapata es originaria de una enfermedad conocida como ‘La enfermedad de Lyme’ transmitida de estos insectos a humanos y animales. “El 50 por ciento de las garrapatas están infectadas con la bacteria Borrelia burgdorferi’. Afirma el doctorado.

Es muy importante localizar esta bacteria de forma temprana, para iniciar cuanto antes un tratamiento con fármacos. El detectar esta infección tarde, podría ocasionar problemas de ataque cardíaco o neurológicos muy serios, como la artrosis o la esclerosis múltiple. El médico añade que “incluso puede llegar a provocar trastornos mentales, como la esquizofrenia”.

Cabe destacar que la enfermedad causada por la bacteria Lyme puede estar en el cuerpo humano toda la vida y no activarse, debido a que “en función del sistema inmune de la persona, esta patología se puede poner en marcha o no”.

“Hablamos de enfermedad multisistémica porque los síntomas son de lo más variado en la misma persona. No es muy común ver a dos Lyme igual. Llevo muchos Lyme vistos y podría decir que no he tenido dos casos iguales hasta ahora”