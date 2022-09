El momento ideal para dejar de poner el pañal a los niños

Señala igualmente que puede haber niños que a partir del año y medio, cuando empiezan a andar, no quieren llevar el pañal y prefieren ir desnudos, mientras que otros no. “Mi consejo: hazlo cuando veas que está preparado y si no sabes identificar ese momento, alrededor de los tres años es buen momento , aunque no para todos”, advierte Jové.

Lo primero que recuerda es que somos nosotros los padres los que obligamos a los niños a llevar el pañal para hacernos todo más fácil, pero luego somos nosotros también los que de repente, después de acostumbrarles, les pedimos que se lo quiten rápidamente. “ No podemos obligar a los niños a que sigan nuestro ritmo cuando queremos quitárselos. Cada uno tiene un ritmo diferente. No hay que forzar ni castigar”, precisa.

“Un niño de 4 años con escapes que por el día algún día se le escape es un niño normal. Si los escapes son por la noche no hay problemas, a partir de los 5 años si hace pis por el día hay que mirarlo, y si tiene más de 4 y se hace caca encima por el día también mirarlo. Pero por la noche cuesta más quitarlo”, insiste.

Dice que, de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría y con la Asociación Española de Pediatría, hasta que no se sobrepasan los 5 años no se puede decir que un niño debería dejar de tener escapes de pis, y a los 4 años de caca.

Es más, mantiene que lo normal es que los primeros días el niño tenga pérdidas, esté sucio o mojado los primeros días, pero resalta que poco a poco notará la sensación y no le gustará y pedirá ir al baño solo.

Aquí destaca que en este caso habría que ponérselo unos meses más y luego se puede volver a intentar la retirada del pañal. “No hay ningún niño que prefiera estar con pañal. Si lloran es porque no están preparados , pero ellos tienen miedo a la reacción adulta, a su propia reacción, se asustan, no les explicamos que todo el mundo hacemos caca y pipí”, afirma la psicóloga.

El problema viene a veces porque pecamos de quitárselo antes de tiempo , ¿cuáles son las consecuencias en este sentido? “Cuando el niño no está preparado se ve enseguida que se le quita el pañal y este empieza a llorar porque quiere pañal porque quiere hacer caca, o hace retenciones de pis en horas, o se esconde para hacer caca en un rincón. Esto indica que el niño no estaba preparado”, reconoce Rosa Jové.

De hecho, subraya que hay muchos niños que durante el día pueden ‘funcionar’ sin pañal, pero por la noche pueden hacerse pipi durante más tiempo: “Todos los niños dejan de hacerse pipí en la cama. El día no lo sabemos, simplemente hay que esperar”.

Ahora bien, Jové se muestra partidaria de intentar quitar el pañal de una vez de día y de noche. Aconseja para ello poner un empapador en el colchón, o bien un protector de colchón, porque los pequeños dice que no se dan cuenta de que se han hecho pis, pero si se hacen encima sí lo notan y no les gusta. “Recomendamos, pero no obligamos, a quitar el pañal tanto de día como de noche porque, por nuestra experiencia, lo consiguen más rápido. Pero que cada uno haga lo que crea conveniente“, señala.

Con todo ello, esta psicóloga resalta que su “consejo estrella” a la hora de retirar el pañal a un menor es adivinar el momento y nunca forzarles a ello: “Si ves que tu hijo está preparado, adelante. Pero nunca debemos forzarles. Si no quieren no hay que reñirles porque esto solo hará que tengas más problemas después, como por ejemplo retenciones, no harán pis, ni caca”.