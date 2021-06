Dormir bien no es tan fácil como parece. Muchas personas pueden pasar ocho horas tiradas en la cama y eso no significa su sueño haya sido reparador. Sin embargo, otras solo duermen cinco o seis horas, pero lo hacen de forma profunda. La calidad del sueño es fundamental para tener una vida más saludable, rendir con garantías durante nuestra jornada laboral y no padecer otros problemas de salud. Las estadísticas nos dicen que más de la mitad de los españoles duerme mal. Por eso es fundamental seguir una serie de consejos entre los que se encuentra, por ejemplo, cenar ligero y saludable.

Pero si a pesar de todo sigues teniendo problemas para dormir, internet y las redes sociales han puesto de moda técnicas de relajación que te ayudarán a conciliar el sueño.

Una de las más conocidas es la llamada técnica 4-7-8. Su autor es Andrew Weil, un doctor de la Universidad de Harvard y uno de los médicos naturistas más célebres del mundo.

Este truco para relajarse puede realizarse en cualquier momento y lugar, no necesariamente a la hora de ir a dormir. Y es que también puede servir para tranquilizarse momentos antes de una entrevista de trabajo o de un examen.

Aunque puede realizarse de cualquier manera y sin equipamiento, Weil recomienda hacerlo sentado, con la espalda recta y apoyada.