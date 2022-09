¿Cepillo de dientes manual o eléctrico? Estos son los pros y contras de cada útil

“En ese caso, un cepillo manual de cerdas ultra blandas permite un cepillado más suave, en el que el usuario puede controlar mucho mejor la velocidad y el cuidado con el que limpia la zona sensible. Por otro lado, en algunas personas que llevan ortodoncia se recomienda que el paciente evite utilizar (o lo utilice con cuidado) un cepillo eléctrico porque se puede desprender un alambre o un bracket con el cepillado”, añade.

Es más, mantiene que algunos cepillos incorporan un control de la presión ejercida, así como del tiempo de cepillado. “Finalmente, pero no menos importante, conviene dejarse asesorar por la opinión de expertos como el dentista y la evidencia científica”, indica.

Una duda frecuente entre los padres es si los niños pequeños pueden usarlo. El doctor refiere que no hay motivo por el que no puedan usar un cepillo eléctrico . Sin embargo, sí advierte de que la fidelización con la técnica del cepillado cuando son más pequeños suele hacerse con un cepillo manual, ya que hay una oferta mucho mayor de cepillos manuales adaptados al tamaño de la boca y las manos de los niños, aunque cada vez más, esta situación va cambiando.

En este punto, el presidente de los dentistas reseña que las técnicas de cepillado no cambian en función del cepillo utilizado, sea manual o eléctrico: “Lo primordial en ambos casos es limpiar bien todos los dientes y superficies, siguiendo siempre el mismo orden para no olvidar ninguna zona y no olvidar al final cepillarse la lengua. El cepillado nocturno debe complementarse con la higiene interdental”.

Aquí recuerda el doctor Castro que todos los organismos y sociedades científicas internacionales avalan que se puede conseguir un adecuado control de las bacterias orales mediante al menos dos cepillados diarios (idealmente tres), de dos minutos de duración cada uno, con pasta dentífrica fluorada.

“De estos dos cepillados, uno necesariamente tiene que ser nocturno. Por lo general, se recomienda dividir la boca en cuatro cuadrantes (dos para la parte de arriba y otros dos para abajo). En cada cuadrante, se deben cepillar todos los dientes y todas las superficies, al menos, 30 segundos; terminando con el cepillado de la lengua que actúa a modo de esponja de bacterias, de ahí la importancia de “barrerla” al terminar el cepillado. Finalmente, no debemos olvidar usar la seda dental o el cepillo interdental por las noches”, resalta este dentista.

El cabezal del cepillo eléctrico, al igual que ocurre con los cepillos manuales, debe reponerse cada 3-4 meses, según prosigue, al tiempo que ve importante fijarse en el estado de las cerdas: si se observa que están abiertas y deterioradas es un claro signo de que hay que cambiarlo.

“También hay determinadas circunstancias que nos obligan a sustituirlo por otro, por ejemplo, si hemos estado con fiebre, gripe, o con anginas, porque estará contaminado. Del mismo modo, si por descuido lo ha compartido con otra persona de su entorno, mejor directo a la basura y cambiarlo por uno nuevo”, sentencia el presidente del Consejo General de Dentistas.