Ya hay fecha para adquirir los abonos gratuitos de los trenes de Salamanca

Los usuarios de los trenes Media Distancia y Alvia de Renfe en Salamanca, entre ellos los que hacen el trayecto entre la capital charra y Madrid, podrán solicitar a partir de este jueves 29 de diciembre los nuevos abonos gratuitos para 2023 que tendrán vigencia hasta el próximo 30 de abril. La adquisición de estos abonos se realizará a través de la web oficial de Renfe. Esta gratuidad también se aplica a los servicios de Cercanías y Rodalies.

Las condiciones de adquisición y utilización de los abonos gratuitos serán similares a las de los títulos actuales. Así, el usuario debe estar registrado en la web de Renfe con su DNI para solicitar los abonos, depositar una fianza de 10 euros, en el caso de que adquiera un título de Cercanías o Rodalies; y de 20 euros para los servicios de Media Distancia convencional, que se devolverá al final de cada cuatrimestre, siempre y cuando se cumplan las condiciones, como haber realizado al menos 16 viajes en el periodo de vigencia de los abonos.

En el caso de la Media Distancia, los abonos de cada trayecto origen/destino serán válidos para realizar hasta cuatro viajes al día en ambos sentidos en cada cuatrimestre, y no se podrá formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

Asimismo, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren y no se expedirá ningún otro título de media-distancia asociado a ese DNI, NIE o pasaporte, en 30 días tras la retirada.