Del uso de dj's del alcalde de Soria al «techo de hormigón armado» en el debate sobre la igualdad en la programación cultural El debate sobre la presencia de mujeres en estos eventos derivó en uno de los cruces más graciosos del Pleno

Ángel Benito Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:21

El debate sobre la presencia de mujeres en la programación cultural derivó en uno de los cruces más graciosos. El concejal de Cultura, Ángel Fernández Silva, defendió que Salamanca «cumple con creces» la exigencia de equilibrio de género en su oferta cultural, con un 68 % de espectáculos «protagonizados por ambos sexos o por mujeres». Subrayó que la programación municipal «atiende a todos los géneros» y que la ciudad «tiene nombre de mujer, con Carmen Martín Gaite como símbolo cultural». Fernández Silva ironizó con las críticas y aprovechó para devolver la acusación al PSOE recordando los conciertos de las fiestas programadas por el alcalde de Soria, Carlos Martínez: «¿Le gustan los DJs al alcalde de Soria? De 14 artistas, 13 fueron hombres. En sus fiestas, solo el 7 % eran mujeres».

La portavoz socialista María García respondió con dureza. Le acusó de «falta de comprensión lectora» por confundir los datos globales con los del ámbito musical, y reprochó que se intente «disfrazar las cifras» con otros indicadores. «En 2024 hubo 36 conciertos: 3 de mujeres y 10 mixtos. En 2025, 22 conciertos, 4 de mujeres y 2 mixtos. Si hay que coger la calculadora, el equilibrio no existe», afirmó. Para García, la situación no refleja un techo de cristal, «sino de hormigón armado».

«Mientras algunos necesitan elevar el tono, yo prefiero elevar el nivel», concluyó la concejala socialista, reivindicando una política cultural más igualitaria y con mayor presencia femenina real en los escenarios.