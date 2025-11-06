El bidé divide el pleno: oposición y Gobierno municipal cruzan reproches ante la revisión del Plan General El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha debatido este jueves la modificación

Ángel Benito Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:06

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha debatido este jueves la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, una revisión que ha generado más ironías que consensos. Mientras el concejal de Urbanismo, Fernando Carabias, ha defendido la necesidad de adaptar la normativa «a la realidad actual» —introduciendo cambios como la eliminación de la obligatoriedad del bidé, la integración de cocinas o la incorporación de despachos para teletrabajo—, la oposición ha coincidido en criticar la «falta de planificación» y la «ausencia de participación».

Alejandro Pérez de la Sota ha cuestionado la «urgencia» de aprobar una modificación «sin debate previo» y el edil socialista Álvaro Antolín ha calificado la revisión de «faena de aliño», mientras Ignacio Rivas (Vox) ha lamentado la falta de transparencia y la escasa apertura a aportaciones técnicas. Antolín fue más allá: consideró «desolador» que, tras años anunciando una revisión integral del PGOU, se limite el cambio a «cuatro aspectos menores como el bidé» y no se aborden problemas reales como las infraviviendas o la regulación de los pisos turísticos.

El PP ha defendido que la actualización mejora la «sostenibilidad y racionalidad urbanística» y responde a «las nuevas formas de vivienda y movilidad». Aun así, el pleno se ha saldado con las abstenciones de la oposición y el voto favorable del equipo de Gobierno. A partir de ahora tienen dos meses de exposición pública para aportar alegaciones.