El turno de oficio se planta: «Hemos cobrado 4 meses, pero los retrasos no cesarán»

Después de cinco meses sin cobrar, los abogados del turno de oficio de Salamanca ya han recibido sus prestaciones, menos las del mes de marzo. Aun así, se plantan ante una «situación sangrante y bochornosa». Así lo denuncian desde el Colegio de Abogados de Salamanca. El Ministerio era el responsable de los retrasos en los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023, además de enero y febrero del presente 2024 cuando la norma establece que el abono ha de realizarse mensualmente.

Una situación que ha llevado al enfado al decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Javier Román que tilda la situación de la «excusa del mal pagador»: «El pasado 21 de marzo nos reunimos con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para tratar este tema y garantizar una mejora, sin embargo un día después la presidenta de Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega nos informó que había surgido un problema con una habilitación y que las mensualidades atrasadas no se abonarían hasta el 15 de abril, pero esa fecha tampoco se cumplió y los letrados han cobrado esta semana. Por lo que existe un gran enfado de todos los decanos que dependemos del territorio común».

A Rubén Gudino el Ministerio de Justicia le adeudaba de unos 3.000 euros; a Eduardo Luis unos 2.000 euros y a Marta Ferreira las más diez guardias asistidas estos meses...Y así letrado a letrado, a todos y cada uno de los más de 300 que prestan Asistencia Jurídica Gratuita en la ciudad.

El letrado Eduardo Luis manifiesta a LA GACETA que ya han cobrado, pero teme que los incumplimientos en las mensualidades continúen: «Hemos recibido los meses atrasados, pero de nuevo se comprometieron a cumplir unos plazos y se han vuelto a demorar, por lo que me hace pensar que los incumplimientos no cesarán del todo y que tendremos que seguir luchando por cobrar lo que nos corresponde por un trabajo laborioso ante un cliente cada más vez exigente e incluso crispado desde el inicio del encargo».

Rubén Gudino denuncia que «no solo hay retrasos, sino que hay actuaciones que no se pueden justificar» y que se están realizando de «forma altruista» por los letrados del turno de oficio: «Además, los recursos económicos obtenidos del turno en procedimientos penales no se acomodan a la gravedad del caso. No se puede abonar igual un turno de un hurto a una violación», según Gudino, que añade que si no fuera por los clientes particulares sería «inviable» seguir ejerciendo la profesión.

Esta problemática no es una cuestión nueva, pues desde antes del año 2018 han sido reiteradas las protestas de los abogados ya que, en Salamanca, como en Castilla y León, Extremadura, Baleares, Castilla La Mancha y Murcia se cobra «tarde y mal», según los letrados. El nivel de hartazgo ha llegado a tal extremo que está afectando a la prestación del servicio. «Somos profesionales y nuestra vocación es tratar de cuidar al cliente te paguen o no pero qué duda cabe que si no cobras por tu trabajo no lo haces con la misma predisposición. Asimismo, añaden que actualmente están asumiendo no solo más obligaciones profesionales, sino también más carga emocional y psicológica. «Los clientes desde la pandemia están mucho más crispados, mucho más irascibles, mucho más desconfiados..., y todo ello claro se suma a las obligaciones profesionales que ya tenemos», coinciden.

Asimismo, su indignación aumenta cuando se comparan con otras comunidades autónomas en las que los gobiernos regionales han asumido las competencias de justicia y no solo pagan el doble o el triple al turno de oficio, sino que además lo abonan en el mes inmediatamente posterior. «El artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y resulta paradójico que los que tenemos que velar porque la ley se cumpla estamos en desamparo. Los abogados no somos igualmente remunerados en el territorio español y ahí llegan los comparativos», lamentan.