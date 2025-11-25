Una solución del Gobierno a la crisis en la Fiscalía General del Estado

Carlos Rincón Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo de Ministros ha iniciado el proceso para nombrar fiscal general del Estado a la que es posiblemente la mayor experta en violencia de género de España, la salmantina Teresa Peramato Martín. Tras la condena al también salmantino Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Ayuso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado para ocupar su cargo por una mujer que cuenta con el reconocimiento de las principales asociaciones de jueces y fiscales de España, que confían en ella para acabar con la división que existe actualmente en la Fiscalía.

Natural de Salamanca, Teresa Peramato (1962), a diferencia de su predecesor, mantiene una estrecha vinculación con esta provincia, con la capital del Tormes y con el municipio de Pedrosillo El Ralo, en el que se encuentran sus orígenes familiares. Fiscal con 35 años de ejercicio posee una amplia trayectoria, especialmente en la lucha contra la violencia de género. Es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. Por este motivo, fue una de las tres mujeres reconocidas por el Ayuntamiento de Salamanca en el tradicional homenaje que acoge el Liceo cada 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer. «Ser fiscal supone ponerse al servicio de la ciudadanía en la defensa de sus intereses y proteger a las personas más vulnerables y velar por la efectividad de sus derechos», aseguró entonces ante cientos de salmantinos Peramato, que actualmente es fiscal de sala jefa de la Sección Penal en el Tribunal Supremo, así como fiscal de sala delegada de Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Salamanca, esta salmantina trabajó en las fiscalías de las audiencias provinciales de Tenerife y Valladolid, así como en las de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid, en el que fue delegada para la sección de Violencia sobre la Mujer. También fue miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual de este organismo en 2007. En 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Y en mayo de 2021 fue nombrada fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer, cargo que ocupó hasta enero de 2025. Además, es autora de artículos relacionados con la familia, la violencia sobre la mujer y la identidad sexual.

En el reconocimiento que recibió el pasado marzo en el Liceo dejó claro cuál es el problema que ha tratado de atajar durante casi dos décadas. «Tras más de 18 años dedicada exclusivamente a la lucha contra la violencia sobre la mujer puedo garantizarles que, al margen del dolor y de la impotencia que he sentido cada vez que han matado a una mujer, cada vez que ha quedado un niño o una niña huérfana como consecuencia de esta violencia, cada vez que un agresor ha matado a niños o niñas solo para hacer el máximo daño a la madre…, también he podido experimentar una gran satisfacción cuando, con el trabajo conjunto de todos mis compañeros que pertenecen a la red de fiscales especialistas, hemos conseguido proteger a muchas víctimas de la violencia de género, a las mujeres y a sus hijos e hijas, que también son víctimas», aseguró durante su discurso.

Peramato se declaró también defensora de la polémica Ley del «solo sí es sí». «Yo me pongo en la piel de las víctimas, como la chica víctima de violencia sexual por parte de la Manada, sometida también a un estigma gravísimo, y me dolería que le rebajaran la pena, obviamente, a mis agresores sexuales. Pero insisto: el hecho de que se rebaje un año la pena tampoco puede nublarnos la vista y sí ver y asumir los beneficios que la nueva ley puede otorgar a las víctimas de violencia sexual a pesar de que este hecho ha causado mucho dolor en las víctimas y provocado una incomprensión a la sociedad», aseguró el pasado marzo en una entrevista a LA GACETA.