Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado El Gobierno propone este martes en el consejo de ministros a la actual fiscal jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo en sustitución de Álvaro García Ortiz

La Gaceta Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 09:09 Comenta Compartir

Un salmantino por otro. Parece que para el cargo de fiscal general del Estado el gobierno ha puesto el foco en la provincia charra. Si este lunes dimitía Álvaro García Ortiz, natural de Lumbrales, tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; este martes a primera hora se daba a conocer la noticia de que la propuesta a sustituirle en el cargo sería Teresa Peramato Martín, nacida en Salamanca capital.

Ampliar Teresa Peramato Marín, en una foto más actual. ARCHIVO

Acumula una sólida trayectoria que la avala como candidata al cargo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la Carrera Fiscal en 1990, tras haber ocupado previamente una plaza de Secretaria Judicial en excedencia (según la Orden Ministerial de 8 de marzo de 1991). Sus primeros destinos como fiscal incluyeron las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, lo que le proporcionó una amplia experiencia territorial antes de trasladarse a Madrid en 2001.

Su carrera adquirió un enfoque especializado al incorporarse a la Fiscalía Provincial de Madrid. Allí, en mayo de 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer. Esta especialización la llevó a ascender en 2010 al puesto de Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

Además de su profunda dedicación a la violencia de género, su carrera también incluye experiencia en órganos de máximo nivel institucional. En 2018, fue nombrada Fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

En mayo de 2021 fue promovida a la categoría de Fiscal de Sala y designada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, una de las responsabilidades más altas dentro del Ministerio Fiscal en materia de violencia de género.

Finalmente, el Real Decreto 17/2025, de 14 de enero, marcó su nombramiento como Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección Penal), un cargo que representaba hasta este lunes la cúspide de su carrera profesional, ya que este martes ha sido propuesta para ser fiscal general del Estado.

El pasado 8 de marzo, recibió en Salamanca una distinción por su «trayectoria y servicio público», y, lejos de renegar de sus raíces, Peramato confesó en una entrevista a LA GACETA que hace «patria» siempre que puede.