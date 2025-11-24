Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general, Álvaro García Ortiz. E. P.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia tras la condena: «Es el momento de abandonar»

En una carta enviada a Bolaños muestra su «convencimiento» de «haber servido fielmente a la institución»

E. P.

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia al Gobierno, después de que el pasado 20 de noviembre fuera condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad --siempre presente en mi mandato-- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general», dice en una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En la misiva, García Ortiz afirma que «es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española». «Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad», sostiene.

El fiscal entiende que «esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país» ha acordado inhabilitarle, «tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento».

A pesar de dar este paso, García Ortiz expresa su «convencimiento» de «haber servido fielmente a la institución», «con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional».

Además, agradece al Gobierno su nombramiento como fiscal general del Estado. «La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo» al renunciar al cargo, subraya.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  2. 2 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  3. 3 A juicio por la muerte agónica de su perra, sin ningún diente y llena de tumores, en una casa de Pelabravo
  4. 4 A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros
  5. 5 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  6. 6 El golpe más ruin en Béjar: ante el juez por robar la hucha de la lucha contra el cáncer en una droguería
  7. 7 El cirujano del Hospital que transforma las recetas de cocina en artículos científicos
  8. 8 «Tengo tres riñones y hago vida normal»
  9. 9 El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)
  10. 10 Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El fiscal general, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia tras la condena: «Es el momento de abandonar»

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia tras la condena: «Es el momento de abandonar»