Sin cuarta frecuencia de Alvia por la demanda pero... hoy no se puede comprar un billete a Madrid

Casi una semana antes, dos de los Alvia Madrid-Salamanca del próximo viernes, así como también un Media Distancia no disponen ya de plazas libres. También están completos todos los trenes que parten hoy desde Vialia a la capital del España. Un aumento de demanda en el que, sin ninguna duda, ha influido la decisión del Ministerio de Transportes de ofrecer estos servicios prácticamente gratis durante tres meses. Pero, incluso así, el Gobierno de España continúa sin dar fechas para la reposición de la cuarta frecuencia del Alvia —en ambos sentidos— que permanece suspendida desde marzo de 2020 y que, conforme al acuerdo de Renfe con el sindicato de maquinistas SEMAF, debería haberse recuperado antes del pasado mes de julio. Tras no haber cumplido con ese compromiso, el Ejecutivo vuelve a escudarse en la, a su juicio, insuficiente demanda, para recuperar ese servicio, según se recoge en la respuesta por escrito firmada el pasado lunes y que esta misma semana se ha enviado a los diputados nacionales del PP por Salamanca.

Tras meses esgrimiendo la falta de demanda como motivo para no reactivar la cuarta frecuencia, hace casi un año, el pasado 10 de octubre, Renfe llegó al acuerdo de recuperar todos los servicios del país en nueve meses, tiempo que necesitaba para la contratación y formación de nuevos maquinistas. A partir de ese momento, el volumen de viajeros dejó de ser la excusa. El motivo de no reponer el Alvia de inmediato paso a ser la necesidad de esperar a que el nuevo personal se incorporase a sus puestos. Ciertamente durante todo el año se han ido recuperando trenes en otras provincias, pero cumplido el plazo previsto sin reponer el cuarto tren rápido, ni la compañía ferroviaria ni el Gobierno de Pedro Sánchez quieren ya dar fecha para su recuperación. La pregunta de los parlamentarios populares José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro Almaraz es sencilla: “¿En qué fecha tiene previsto Renfe reponer la cuarta frecuencia del Alvia que unía Salamanca con Madrid suspendida por la pandemia?”. Pese a que es una demanda de todas las instituciones salmantinas, de los usuarios e incluso de la propia secretaria provincial del PSOE, la contestación es igual de laxa que las de hace más de un año: “La voluntad de Renfe es completar el restablecimiento de los servicios que todavía no están operando respecto a la situación anterior a la pandemia en los próximos meses”.

En la respuesta, el Ejecutivo recupera de nuevo el argumento de la falta de demanda para intentar justificar el nuevo retraso. Asegura por escrito que, “a pesar de que la demanda en el servicio Alvia entre Salamanca y Madrid en 2021 fue un 66% inferior a la registrada en 2019 (con anterioridad a la pandemia), el pasado 18 de abril se restableció un nuevo servicio Alvia de ida y otro de vuelta entre ambas ciudades”. Y, como muestra de “su compromiso” con la provincia, afirma que “Salamanca está unida con Madrid por tres trenes Alvia en cada sentido, lo que supone solo un tren menos por sentido respecto a la oferta existente con anterioridad a la covid-19”. Una frecuencia, la que todavía falta, que los usuarios habituales consideran fundamental para poder realizar viajes de ida y vuelta en el día, y cuya ausencia en muchos casos les lleva a optar por medios de transporte alternativos para realizar este viaje. Sin embargo, evidencia el Gobierno en su respuesta que, sin que los trenes fuesen gratuitos, como sí lo son ahora, y con una frecuencia menos, la diferencia de la demanda respecto a 2019 no llegaba ya el pasado mayo ni al 10%.