Santi Casanova (profesor salmantino, bloguero y padre): “Una mayoría de jóvenes no es consciente de lo que sucede en la pandemia”

–Las familias necesitamos sacar tiempo para hablar y si es para esto, mejor. Hay que sacar las cifras, explicar conceptos básicos, repasar las medidas que se han impuesto y aunque los hijas digan que es un rollo, deben aprender a manejar su frustración, si no, es imposible. Y si no tienen vacaciones este año, pues bienvenidos al mundo real. Tu hijo lo superará y le ayudará a crecer. En aquellas familias que lo están pasando mal por la pandemia y la crisis es más fácil que los hijos asuman la realidad.

–Hay que hacer mucho trabajo pedagógico en la escuela y campañas de comunicación por parte de todas las instituciones. Los adolescentes y jóvenes no consumen televisión, ni radio, ni leen las noticias, y hay que llegar a través de campañas en sus aplicaciones y redes sociales para transmitir la gravedad de la situación. No señalo culpables pero las familias también deben incrementar la información y pedagogía para que los jóvenes tomen conciencia y, desde ahí, aporten su granito de arena. Hay que redoblar esfuerzos en educar y comunicar y entre todos dar la realidad.

–No soy amigo de alarmismos, pero es preocupante. Las generalizaciones son injustas y hay gente que sí está concienciada pero la sensación general, porque doy clases a 200-300 alumnos, es que demasiados saben demasiado poco. He detectado que no tienen conciencia de lo que esta pandemia supone. Me sorprendió ver que no sepan cuánta gente muere cada día en España, que no sigan las noticias, no se informen de un mínimo sobre el virus, no sepan qué es la aplicación Radar Covid y que su nivel de preocupación no es acorde a esta situación. Si no les preocupa y consideran que no es tan grave, es difícil implicarlos.

Profesor de matemáticas, informática y tecnología en el colegio Calasanz, bloguero, tuitero y padre de familia, Santi Casanova conoce bien el comportamiento adolescente. La pasada semana, en su vuelta a las aulas, no dudó en llamar la atención colectiva y generar un debate en Twitter al exponer su preocupación tras constatar que una gran mayoría de sus alumnos no es consciente de lo que se está viviendo en esta la pandemia.

“Autoridades, familias y docentes debemos incrementar la información y la pedagogía para que nuestros jóvenes tomen conciencia”

–¿Es injusta la criminalización de los jóvenes?

–Como educador me parece injusta. Es fácil verlo a toro pasado pero los jóvenes y adolescentes tienen sus características, inquietudes y proceso de maduración y no se les puede pedir lo que no les hemos pedido antes. Vivimos en una sociedad donde las familias han escondido el dolor y la muerte. Los jóvenes de ahora han vivido con todo y no saben pasarlo mal. Consideran injusto que les pidamos que cambien su manera de ver la vida. Es una situación que desconocen y que nunca han olido, por eso lleva tiempo. No podemos cambiar de repente su manera de ver la vida. No podemos pedirles que lean artículos científicos, pero hay que ir poco a poco.

–¿Los mensajes de los negacionistas en las redes sociales cómo les influyen?

–Generan confusión. Eso y que no hay un mensaje claro. No se sabe si la situación es grave o no. Cada comunidad autónoma dice una cosa y toma sus medidas. Si ya es difícil para los adultos, más aún para los jóvenes.

–¿Con multas y prohibiciones se consigue que llegue el mensaje?

–Una multa a un chaval de 16 a 18 años si la paga la familia no surtirá efecto. Hay que trabajar en paralelo. Las medidas punitivas tienen que estar, pero hay que redoblar esfuerzos en educar y comunicar y entre todos presentar la realidad y que tomen conciencia.