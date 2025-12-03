Salamanca registra la primera nevada del otoño en una noche gélida, con casi -6ºC en una de sus estaciones En la madrugada de este miércoles, 3 de diciembre, se ha registrado un desplome brusco de las temperaturas en toda la provincia. La nieve ha hecho 'acto de presencia' en localidades como El Maíllo o Ventas de Garriel

Elena Martín Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Salamanca ha vivido en la madrugada de este miércoles, 3 de diciembre, una noche especialmente fría, marcada por la presencia de la nieve en varias localidades de la provincia y en la propia capital. Localidades como El Maíllo o Ventas de Garriel registraron en la noche de este martes las primeras nevadas del otoño, mientras que, en Salamanca, los copos han dejado estampas invernales sobre aceras y vehículos.

Ampliar Imagen de los copos caídos en la noche de este martes en la capital.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas en la capital sufrieron un desplome a partir de las 18:00 horas, coincidiendo con la activación del aviso amarillo por nevadas en el Sistema Central. El termómetro descendió de 7,7ºC a tan solo 1,2ºC a las 23:00 horas, marcando una de las caídas más pronunciadas de la jornada.

En otras estaciones de la provincia, el descenso térmico fue también notable. Por ejemplo, en Bañobárez se pasó de 5,9ºC a 1,8ºC entre las 18:00 y las 23:00 horas; en Barbadillo, la temperatura a las 23:00 era de 0,5ºC; en El Bodón, era de 1,9ºC; en El Maíllo, era de 0,1ºC; y en La Covatilla, se alcanzaban los -3ºC. Otras localidades como Navasfrías (1,7ºC), Pedraza de Alba (2,9ºC), Pedrosillo de los Aires (1,8ºC), Saelices El Chico (2,7ºC), Matacán (1,9ºC), Villarino de los Aires (2,6ºC) y Vitigudino (1,6ºC) también registraron temperaturas muy bajas a última hora de la tarde.

Respecto a las mínimas, los registros más fríos se dieron a distintas horas en las estaciones provinciales: en La Covatilla, se alcanzaron los -5,7ºC a las 8:00; en El Maíllo, se registraron 0ºC a medianoche, y en la capital, marcaron 1,2ºC a las 23:00. En otras localidades, las temperaturas mínimas oscilaban entre los -0,2ºC de Saelices El Chico y los 1,9ºC de Villarino de los Aires.

Espectacular panorámica de Salamanca capital con la nevada!



Imagen de Mamen

https://t.co/4T5mdK5Gaq pic.twitter.com/z9T2lNYicA — METEOSALAMANCA  (@METEOYAYI) December 2, 2025

Se intensifica la nevada desde El Maillo

Video de Antonio

https://t.co/nGm6MTZpcF pic.twitter.com/K8PbDXEzDt — METEOSALAMANCA  (@METEOYAYI) December 2, 2025

El temporal de nieve ha afectado también a la movilidad en la provincia. La carretera de La Covatilla permanecerá cortada a lo largo de este miércoles mientras se desarrollan las labores de limpieza de cara a la apertura de la estación de esquí este viernes. La SA-100, que une Béjar con la localidad de Barco de Ávila, ha amanecido cubierta por un manto blanco, y la cota de nieve ha descendido hasta casi los 1.000 metros.

La entrada de este frente frío marca el inicio de un periodo invernal que se mantendrá en los próximos días, por lo que se recomienda máxima precaución a conductores y peatones, especialmente en carreteras de montaña y zonas rurales.