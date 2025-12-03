Béjar inicia la temporada de La Covatilla en la apertura más temprana en los últimos nueve años El Consistorio pondrá en servicio este viernes el parque de nieve y parte de Debutantes. Abrió pistas un 2 de diciembre en 2016 y un 5 de diciembre por última vez en el año 2012.

Imagen de la nieve caída en La Covatilla en la madrugada del pasado martes.

TEL Béjar Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Béjar iniciará este viernes, 5 de diciembre, la temporada en la estación de esquí Sierra de Béjar - La Covatilla y lo hará en la apertura más temprana en los últimos nueve años.

El equipo de Gobierno y el personal de las instalaciones de invierno bejaranas trabajan para abrir, al menos, la zona de Debutantes y, también, el parque de nieve con el objetivo de atraer esquiadores y familias para disfrutar de la estación de esquí bejarana. La última nevada cayó en la noche del lunes al martes en unas precipitaciones que se vienen produciendo desde mediados de noviembre gracias a la brusca bajada de temperaturas y al paso de sucesivos temporales.

De hecho, la llegada de las nevadas de forma más temprana de lo habitual en los últimos años ha ayudado al inicio de la temporada de forma anticipada ya que la última vez que se abrieron las pistas un 5 de diciembre, es decir, antes del puente festivo de la Constitución, fue en el año 2012. Hubo dos aperturas más tempranas en el 28 de noviembre de 2013 y el 2 de diciembre de 2016.

Ampliar Imagen de la zona de taquillas en La Covatilla. COVATILLA

Sea como fuera, el equipo de Gobierno ya ha confirmado a través de las redes sociales de la estación de esquí la apertura de pistas en Debutantes y el parque de nieve a partir de las 09:00 horas. Además, recomienda a los esquiadores estar atentos a esos perfiles para recibir información diaria de las previsiones y la evolución de las pistas.

«Las previsiones se están cumpliendo y la producción seguirá hasta el jueves. Ese día se retirarán cañones y mangueras para meter la máquina y ver con cuánta nieve contamos tras pisarla y cuántas pistas podemos abrir», ha explicado el concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido.

Mientras el equipo de Gobierno espera la llegada de la pieza remitida a Francia para la reparación del telesilla. Se trata del reductor como parte clave para poder abrir la parte superior de la estación y ampliar, además, el dominio esquiable para los esquiadores más experimentados.

Ampliar Terraza exterior de las instalaciones. COVATILLA

LOS DETALLES

APERTURAS EN DICIEMBRE PARA APROVECHAR EL PUENTE

Desde la inauguración oficial de La Covatilla en el año 2001, las instalaciones abrieron sus pistas antes del puente de diciembre en las temporadas 2005-2006, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y la última, en 2016-2017.

APERTURAS MÁS TARDÍAS EN LA COVATILLA

La apertura más tardía en La Covatilla tuvo lugar el 22 de febrero de 2015 con el cierre de las pistas poco más de dos meses después el 24 de abril. Y con respecto a la temporada más breve, fue la de 2019 a 2020, con tan sólo dos días de apertura los días 25 y 26 de enero.

TEMPORADA MÁS LARGA CON CASI CINCO MESES

Contrasta esa corta temporada con la de los años 2017 y 2018 cuando las pistas abrieron el 22 de diciembre y cerraron el 6 de mayo del año siguiente en una temporada que duró casi cinco meses. El resto de aperturas de las pistas se han ido retrasando en la misma medida que se ha producido la demora de la llegada de la nieve y las bajas temperaturas.

EN ESPERA DE LA INVERSIÓN DE LA REINDUSTRIALIZACIÓN

Mientras el equipo de Gobierno trabaja en la apertura de La Covatilla, prepara de forma paralela la inversión del dinero para modernizar y desestacionalizar la estación de esquí bejarana con cargo al dinero de la Reindustrialización, que cumple este mes siete años desde su aprobación. En un principio, PSOE y Tú Aportas quieren retomar el proyecto del centro deportivo en La Covatilla previsto hace tres años.