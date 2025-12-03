Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una nevada registrada en esta provincia. E. P.

La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas

La niebla también ha activado la alerta este miércoles en tres provincias de Castilla y León

La Gaceta

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:53

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este jueves, 4 de diciembre, el aviso amarillo por nevadas en la provincia de León, la única de toda Castilla y León que permanecerá bajo este nivel de riesgo meteorológico.

Según las previsiones, podrán acumularse hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas, especialmente en áreas situadas por encima de los 1.300–1.400 metros de altitud. La zona más afectada será la Cordillera Cantábrica de León, donde la probabilidad de nevadas se sitúa entre el 40% y el 70%.

La AEMET advierte de que las precipitaciones en forma de nieve podrían dificultar la circulación en carreteras de montaña y afectar a municipios situados en cotas elevadas. Se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de emprender desplazamientos.

Tres provincias en aviso por nieblas este miércoles

Mientras tanto, este miércoles, 3 de diciembre, la AEMET mantiene activado el aviso amarillo por nieblas en las mesetas de Burgos, Palencia y Valladolid. En estas zonas, la visibilidad podrá reducirse hasta los 100 metros, lo que podría afectar a la seguridad vial durante las primeras horas del día.

Las autoridades recomiendan circular con luces adecuadas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad ante la posibilidad de bancos de niebla persistentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  2. 2 La nieve llega a Salamanca
  3. 3 Solo quedan 41 habitantes: el pueblo salmantino que más población perdió en 2025
  4. 4 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera si se cumple el refrán: «Si hiela por Santa Lucía...»
  5. 5 El pequeño pueblo de Salamanca que más habitantes ha ganado en el último año
  6. 6 Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes
  7. 7 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  8. 8 Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu
  9. 9 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  10. 10 A juicio por irrumpir ebrio en un hotel de Peñaranda pensando que era el suyo y dejar múltiples daños

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas

La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas