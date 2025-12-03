La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas La niebla también ha activado la alerta este miércoles en tres provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este jueves, 4 de diciembre, el aviso amarillo por nevadas en la provincia de León, la única de toda Castilla y León que permanecerá bajo este nivel de riesgo meteorológico.

Según las previsiones, podrán acumularse hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas, especialmente en áreas situadas por encima de los 1.300–1.400 metros de altitud. La zona más afectada será la Cordillera Cantábrica de León, donde la probabilidad de nevadas se sitúa entre el 40% y el 70%.

La AEMET advierte de que las precipitaciones en forma de nieve podrían dificultar la circulación en carreteras de montaña y afectar a municipios situados en cotas elevadas. Se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de emprender desplazamientos.

Tres provincias en aviso por nieblas este miércoles

Mientras tanto, este miércoles, 3 de diciembre, la AEMET mantiene activado el aviso amarillo por nieblas en las mesetas de Burgos, Palencia y Valladolid. En estas zonas, la visibilidad podrá reducirse hasta los 100 metros, lo que podría afectar a la seguridad vial durante las primeras horas del día.

Las autoridades recomiendan circular con luces adecuadas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad ante la posibilidad de bancos de niebla persistentes.