Salamanca insiste a Industria: 1,5 millones para modernizar mercados y comercio

El pasado año el Ayuntamiento de Salamanca no recibió ni un euro de los más de 66 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinó a la línea de ayudas de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización. También se quedó fuera de las subvenciones para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas que convocó el departamento de Reyes Maroto. A ambas convocatorias presentó proyectos, pero la financiación europea no llegó para subvencionarlos. Pero el Gobierno de Carlos García Carbayo no está dispuesto a tirar la toalla e insiste en optar con las mismas propuestas a la segunda convocatoria de estas ayudas. Tras mejorar los proyectos para digitalizar el comercio de la zona centro, y modernizar los tres mercados municipales de la ciudad, los ha vuelto a presentar solicitando en conjunto más de millón y medio de ayuda, según la documentación que se ha remitido a los grupos políticos del Consistorio.

La reforma del mercado de San Bernardo con la impermeabilización del forjado del edificio cuyos sótanos se encuentran tan deteriorados; la implantación de un sistema wifi tanto en él como en el Central y en San Juan; el desarrollo de una plataforma digital para promocionarlos; mejoras en climatización y accesibilidad; la implantación de energías renovables, y formación para sus trabajadores son las principales acciones recogidas en el proyecto de 1.363.988 euros, para cuya ejecución el Ayuntamiento solicita más de un millón de euros —las arcas municipales aportarían el 20% restante—.

El otro proyecto, de 437.406 euros, pretende crear la plataforma “Salamanca shopping” para potenciar el turimo de compra y mejorar la atención al cliente habitual, mediante un sistema de cita previa. Permitirá promocionar a los negocios de la zona centro y ayudarles a posicionarse en el mercado online.