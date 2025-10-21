Las rutas del vino como «alma e identidad» de la tierra en el II Congreso Gastronómico de LA GACETA Expertos del sector aseguraron que estas experiencias conectan gastronomía, patrimonio y turismo para ofrecer experiencias que ponen en valor a la comunidad

María Andrea Sandia Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 20:06

Si de algo puede presumir Castilla y León es de una mezcla de sabores que enamoran a cualquiera. Tierra de las lentejas, el jamón y, como no, de buen vino. La Comunidad posee nueve de las 36 rutas del vino que se extiende por todo el país. Unas iniciativas que reivindican la relación entre el territorio, el vino y el turismo.

Para explorar en profundidad esta relación el II Congreso Gastronómico de LA GACETA organizó este martes la cata de vinos y quesos 'Ruta de vino de Zamora y ruta del vino de Toro' que contó con la participación de Eva Gamazo Pérez, gerente de la ruta de vino de Zamora; Judith Fernández Jáñez, gerente de la Ruta del vino de Toro; Pilar Fernández de Troconiz-Tapia y Gustavo Chillón Lorenzo, gerente de la Quesería Chillón Plaza.

Durante su intervención, Judith Fernández insistió en estas rutas como una manera de conocer el territorio a fondo. No solo sus vinos, sino también su riqueza patrimonial, hospedajes y comidas. «Las rutas del vino son un concepto turístico. Es conocer un territorio a través de sus vinos, pero también del queso, los panes, el aceite de oliva, los monumentos, museos y todo lo que lo componen», señaló. En su caso hablo de la ruta de Zamora que, tal como destacó, engloba parte de Salamanca, ya que el territorio incluido dentro de esta ruta arranca en Valdelosa.

Y si existe un producto que es el acompañante por excelencia del vino ese es el queso. Gustavo Chillón incidió en la relación entre estos dos productos. «El vino y el queso son una armonía perfecta», señaló el gerente de la Quesería Chillón Plaza. «Nuestra meta siempre ha sido mantener el sabor de ayer con los saberes de hoy. Recordar las enseñanzas de nuestros antepasados y utilizar las tecnologías de hoy para potenciarlas», añadió.

Un producto de calidad gana más fuerza cuando está acompañado por otras grandes propuestas. O eso opina Pilar Fernández, del Castillo del Buen Amor, que ha decidido hacer de las ofertas turísticas que rodean su castillo un impulso para su negocio. Asi lo manifestó: «La gente quiere experiencias completas. Quieren hospedajes de ensueño, pero también comida, vino y turismo. Yo le decía a la gente tengo un castillo restaurado espectacular del siglo XV.Y los personas me preguntaba: y qué más. Ahora la gente siempre quiere más. Y nosotros tenemos el privilegio de poder aprovecharnos de todas las propuestas de nuestros vecinos. Entre todos construimos una experiencia única», resaltó.