Vista del fuego declarado en Herradón de Pinares. E. P.

Restablecido el tráfico ferroviario entre Ávila y Madrid tras darse por controlado el incendio en Herradón de Pinares

Renfe habilitó este sábado autobuses alternativos durante el corte para los viajeros de Media Distancia, incluidos los procedentes de Salamanca

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:06

El tráfico ferroviario entre Ávila y Madrid ha sido restablecido en la mañana de este domingo, 17 de agosto, tras darse por controlado el incendio forestal que se declaró en el municipio abulense de Herradón de Pinares y que obligaba a suspender la circulación desde el viernes, afectando a los Media Distancia que comunican Salamanca con la capital.

Para garantizar la movilidad de los viajeros que, en ese momento, ya habían adquirido sus billetes para realizar tanto el trayecto de ida como el de vuelta, Renfe habilitó un servicio alternativo de autobuses desde la estación madrileña de Príncipe Pío hasta Ávila, cubriendo el trayecto por la autopista AP-6.

Durante la suspensión, se vieron afectadas las salidas de las 8:26 y 11:06 horas.

