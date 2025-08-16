Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio declarado en Herradón. E. P.

Un incendio suspende la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid: Renfe habilita autobuses desde Príncipe Pío

El incidente afecta a los trenes de Media Distancia que comunican Salamanca con la capital

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:41

El incendio forestal declarado en el municipio abulense de Herradón de Pinares ha obligado a cortar totalmente la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid, según informó Adif, ante la proximidad de las llamas a la vía.

Para garantizar la movilidad de los viajeros afectados, se ha establecido un servicio alternativo de autobuses que cubrirá el trayecto por la autopista AP-6, según ha comunicado la Subdelegación del Gobierno en Ávila a través de una nota recogida por Europa Press.

Este incidente está afectando a los viajeros salmantinos que cogen el tren de Media Distancia entre Salamanca y Madrid, que se realiza a través de Ávila. Tal y como ha confirmado Renfe a este medio, se ha establecido un transporte alternativo desde Príncipe Pío hasta Ávila para los viajeros afectados.

La última información facilitada por Renfe a través de sus canales oficiales a las 11:00 horas es: «Permanece cortado el tramo entre Herradón/La Cañada y Ávila por otro incendio. A primera hora de la mañana, el incendio ha sido controlado y estamos pendientes de que no haya daños en la infraestructura para restablecer la circulación».

En el día de hoy se han visto afectadas las salidas de las 8:26 y de las 11:06 horas. Desde la compañía ferroviaria piden estar atentos a los canales oficiales para conocer el restablecimiento de la circulación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada, en nivel 2, y La Alberca, en nivel 1
  2. 2 Declarado un incendio en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes
  3. 3 Primeras consecuencias de los incendios: evacúan El Payo y dos heridos en Cipérez
  4. 4 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  5. 5 Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
  6. 6 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos de nivel 1
  7. 7 Salamanca, en llamas: seis incendios activos, dos en alerta máxima, gente desalojada y un pueblo sin agua potable
  8. 8 El banderillero Juan Luis Moreno, herido grave en Guijuelo
  9. 9 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 15 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un incendio suspende la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid: Renfe habilita autobuses desde Príncipe Pío

Un incendio suspende la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid: Renfe habilita autobuses desde Príncipe Pío