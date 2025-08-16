Un incendio suspende la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid: Renfe habilita autobuses desde Príncipe Pío El incidente afecta a los trenes de Media Distancia que comunican Salamanca con la capital

Ángel Benito Salamanca Sábado, 16 de agosto 2025, 11:41 Comenta Compartir

El incendio forestal declarado en el municipio abulense de Herradón de Pinares ha obligado a cortar totalmente la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid, según informó Adif, ante la proximidad de las llamas a la vía.

Para garantizar la movilidad de los viajeros afectados, se ha establecido un servicio alternativo de autobuses que cubrirá el trayecto por la autopista AP-6, según ha comunicado la Subdelegación del Gobierno en Ávila a través de una nota recogida por Europa Press.

Este incidente está afectando a los viajeros salmantinos que cogen el tren de Media Distancia entre Salamanca y Madrid, que se realiza a través de Ávila. Tal y como ha confirmado Renfe a este medio, se ha establecido un transporte alternativo desde Príncipe Pío hasta Ávila para los viajeros afectados.

La última información facilitada por Renfe a través de sus canales oficiales a las 11:00 horas es: «Permanece cortado el tramo entre Herradón/La Cañada y Ávila por otro incendio. A primera hora de la mañana, el incendio ha sido controlado y estamos pendientes de que no haya daños en la infraestructura para restablecer la circulación».

En el día de hoy se han visto afectadas las salidas de las 8:26 y de las 11:06 horas. Desde la compañía ferroviaria piden estar atentos a los canales oficiales para conocer el restablecimiento de la circulación.