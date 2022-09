Reservas imposibles por falta de plazas: el caos del bono ‘gratis’

La puesta en marcha de la gratuidad en los abonos del Alvia a Madrid en las mismas condiciones que los Media Distancia —20 euros de fianza que serán devueltos si se hace un mínimo de 16 viajes— ha provocado un doble sentimiento en los viajeros habituales: por un lado la satisfacción ante el ahorro evidente durante los próximos tres meses y por otro lado la dificultad con la que se van a encontrar para viajar los viernes de Madrid a Salamanca: el tren de las 15:51 horas ya está completo para el 16 de septiembre. Como en sentido contrario los domingos por la tarde hacia la estación de Chamartín: los dos Media Distancia y el Alvia del domingo 19 de septiembre por la tarde no tienen ningún asiento libre.

Ante esta situación, los usuarios habituales están optando por realizar el mayor número de reservas de asientos que permite la aplicación ya que Renfe no recoge ninguna penalización en caso de que finalmente no se viaje. De hecho, desde el Ministerio de Transportes se ha solicitado a los usuarios que hagan un uso correcto, pero la dificultad para reservar las plazas hacen que los viajeros recurrentes no tengan otra opción.

“Tenemos que programar con mucho tiempo los viajes porque sobre todo los viernes y los lunes vamos a tener muchas dificultades”, explica el portavoz de la plataforma Tren Salamanca, Alejandro Rosende, que insiste en su crítica: “Preferimos precios asequibles para siempre que abonos gratuitos durante tres meses. Entre Salamanca y Madrid ya hay una demanda que llena los trenes antes de la gratuidad”, señala ante el empecinamiento del Gobierno de no reponer la cuarta frecuencia que permita a los trabajadores ir y venir en el mismo día.