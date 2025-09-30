Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Hernández Mateo. ARCHIVO

«Quiero que septiembre de 2026 sea como una Cuaresma»

El presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández, avanza que «todas las posibilidades están abiertas» ante la opción de una procesión magna o extraordinaria

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:30

Francisco Hernández Mateo, presidente de la Junta de Semana Santa, fue el encargado de hacer la presentación de la ciudad así como de los múltiples recursos y culturales que tiene la capital del Tormes tras conocerse la designación de Salamanca como sede del XXXVII edición del Encuentro Nacional de Cofradías del 24 al 27 de septiembre.

Como prueba, el encuentro celebrado en Gandía ha reunido a medio millar de inscritos, la mayoría procedentes de fuera de la localidad alicantina, a la que se han sumado todos aquellos que han participado en los actos de devoción popular ligados al congreso. Uno de los principales atractivos de Gandía ha sido la celebración de una procesión extraordinaria con todas las cofradías de la ciudad. Ante esa posibilidad, Hernández señala que «todas las opciones están abiertas» desde una procesión magna a una selección de imágenes devocionales. «Hay ganas de que en septiembre se viva como si fuera una Cuaresma».

El presidente de la Junta ya avanzó durante el pregón de la Semana Santa de Julio López Revuelta la intención de presentar la candidatura tras contar con el aval de la Diócesis, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. «Quiero agradecer el apoyo total e incondicional que han mostrado siempre en el impulso y promoción de este bonito proyecto para la ciudad de Salamanca», destacó Hernández quien ya aprovechó para invitar a todos los asistentes en Gandía a Salamanca. Esta decisión se comunicó en el cierre del evento y que ha contado con representación de cofradías de toda España. Salamanca fue la única candidatura.

Durante estos meses se irá perfilando el programa completo que pretende abordar las diferentes áreas que componen la Semana Santa: religiosa, turística, cultural, antropológica, tradición, etc...

Ya está confirmado el Palacio de Congresos como sede central así como la importante presencia de ambas Catedrales en el evento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana
  2. 2 Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
  3. 3 Los hosteleros salmantinos alzan la voz: «Hacen daño y no hay defensa»
  4. 4 De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar
  5. 5 El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro
  6. 6 «La gente se sigue quedando en tierra»
  7. 7 El acusado de arrollar y matar a tres camioneros en la A-62 cuando viajaba a Salamanca: «No les ví»
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre
  9. 9 Julio Norte da por finalizada la temporada: estos son los motivos y su estado aún en el hospital
  10. 10 Nuevo atropello en Salamanca: una mujer herida tras ser arrollada en la avenida de Luis Camoens

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «Quiero que septiembre de 2026 sea como una Cuaresma»

«Quiero que septiembre de 2026 sea como una Cuaresma»