«Quiero que septiembre de 2026 sea como una Cuaresma» El presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández, avanza que «todas las posibilidades están abiertas» ante la opción de una procesión magna o extraordinaria

Francisco Hernández Mateo, presidente de la Junta de Semana Santa, fue el encargado de hacer la presentación de la ciudad así como de los múltiples recursos y culturales que tiene la capital del Tormes tras conocerse la designación de Salamanca como sede del XXXVII edición del Encuentro Nacional de Cofradías del 24 al 27 de septiembre.

Como prueba, el encuentro celebrado en Gandía ha reunido a medio millar de inscritos, la mayoría procedentes de fuera de la localidad alicantina, a la que se han sumado todos aquellos que han participado en los actos de devoción popular ligados al congreso. Uno de los principales atractivos de Gandía ha sido la celebración de una procesión extraordinaria con todas las cofradías de la ciudad. Ante esa posibilidad, Hernández señala que «todas las opciones están abiertas» desde una procesión magna a una selección de imágenes devocionales. «Hay ganas de que en septiembre se viva como si fuera una Cuaresma».

El presidente de la Junta ya avanzó durante el pregón de la Semana Santa de Julio López Revuelta la intención de presentar la candidatura tras contar con el aval de la Diócesis, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. «Quiero agradecer el apoyo total e incondicional que han mostrado siempre en el impulso y promoción de este bonito proyecto para la ciudad de Salamanca», destacó Hernández quien ya aprovechó para invitar a todos los asistentes en Gandía a Salamanca. Esta decisión se comunicó en el cierre del evento y que ha contado con representación de cofradías de toda España. Salamanca fue la única candidatura.

Durante estos meses se irá perfilando el programa completo que pretende abordar las diferentes áreas que componen la Semana Santa: religiosa, turística, cultural, antropológica, tradición, etc...

Ya está confirmado el Palacio de Congresos como sede central así como la importante presencia de ambas Catedrales en el evento.