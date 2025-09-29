Salamanca acogerá el encuentro nacional de cofradías en 2026 La designación se ha confirmado durante el evento que se ha desarrollado este fin de semana en Gandía

Ángel Benito Salamanca Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:49

Salamanca será la sede del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre de 2026 bajo el lema «Testigos del amor que nace de tu cruz», según ha anunciado la Junta de Semana Santa de Salamanca.

La decisión se adoptó este fin de semana durante el encuentro que actualmente tiene lugar en Gandía, donde se presentó y aprobó la candidatura salmantina, defendida por el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández Mateo. La propuesta ha sido la única en concurrir y llevaba gestándose desde hace aproximadamente un año.

El proyecto ha contado con el respaldo del obispo de Salamanca, José Luis Retana; del Ayuntamiento de Salamanca, con el alcalde Carlos García Carbayo y la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín Kattan; así como de la Junta de Castilla y León y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

La Junta de Semana Santa y sus dieciocho cofradías, hermandades y congregaciones preparan ya la cita, que reunirá en la ciudad a participantes de toda España.