«Es de primera necesidad y aunque esté caro, ¿qué otra cosa compras más barata?» El encarecimiento del precio del huevo en España triplica el de la UE: un 18% más caro que hace un año. En Salamanca, el sector alerta de que el alza aún no ha tocado techo

María Regadera Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:36 Comenta Compartir

El encarecimiento del precio de los huevos ha sido una de las grandes preocupaciones de los salmantinos durante las últimas dos semanas y no deja de dar quebraderos de cabeza a consumidores y comerciantes. El precio medio de este producto ha subido un 10 % en un año en el conjunto de la Unión Europea, mientras que en la eurozona la inflación ha sido del 6,7 %; en este mismo periodo, este alimento básico se ha encarecido casi un 18 % en España, un alza que arrancó en marzo y que tiene un origen multifactorial.

El impacto de la gripe aviar ha llevado al sacrificio de más de dos millones de gallinas ponedoras en granjas nacionales, una realidad que conlleva escasez en el mercado y que tiene una inmediata consecuencia: el ascenso del precio. Los profesionales del sector temen que ocurra lo mismo que en Estados Unidos, cuando se llegó a pagar doce euros por la docena en un brote que tardaron en controlar tres años.

«Han subido y creo que seguirán subiendo. Esto es lo que tenemos», explica Ana García, dueña de un puesto de alimentación en Salamanca. «La última subida fue hace unas dos semanas, unos 20 o 30 céntimos más cada docena. No han vuelto a subir desde entonces, pero siguen matando animalitos, así que seguirán subiendo», advierte.

García se refiere a los sacrificios de aves derivados de los brotes de gripe aviar que han afectado al sector avícola en Europa. La menor disponibilidad de gallinas, sumada al encarecimiento del pienso y la energía, está presionando al alza los precios. «Al final los más perjudicados son los ganaderos. Aunque a nosotros nos parezca que sube poco, a ellos se les mata toda la producción», señala la comerciante, que considera fundamental «apoyar a esos agricultores y ganaderos que son los que producen la materia prima».

Pese al aumento, García reconoce que la demanda apenas ha caído. En su mostrador, los clientes siguen comprando huevos con regularidad. «Es un producto de primera necesidad, se consume siempre. Y aun estando caro, sigue siendo de lo más barato. ¿Qué otra cosa compras al final más barata que el huevo?», reconcoce.

Alex Almaraz es el dueño de una empresa proveedora de productos avícolas en Salamanca. Avisa de que la subida de precio de hace unas semanas posiblemente no sea la última de este año. «El año pasado, una docena de huevos L se vendía entre dos euros y dos euros y medio. Ahora supera los tres euros, ha subido hasta un 80 % en el último año», especifica. Junto a ello, matiza que la gripe aviar no solo es una problematica que afecte a nivel nacional. «También ha llegado a otros países europeos con gran producción. Hay que tener en cuenta que cuando una granja mata a sus gallinas, tarda mucho tiempo en reponerse», explica.

Disparado desde marzo

No obstante, esta inflación no se debe exclusivamente a la gripe aviar en España porque el precio del huevo se disparó en febrero cuando el virus todavía no había hecho su aparición en granjas.

En febrero, el huevo se encareció un 3,8 % anual para, sólo 30 días después, marcar un IPC anual del +11,4 % y en abril escalar hasta el +17,4 %. Desde el cuarto mes del año, se ha mantenido en una horquilla entre el 17,4 % y el 18,3 % (julio) de encarecimiento anual.