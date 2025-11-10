Carne de lujo: solomillo y pollo suben otro paso antes de Navidad El solomillo de ternera, una de las estrellas en las mesas navideñas de los salmantinos, ya se encuentra a 40 euros el kilo en algunas carnicerías

La escalada de precios de las carnes típicas para las celebraciones navideñas se mantiene también en este 2025. Sin duda, una de las piezas más caras estas fiestas será el solomillo de ternera. ¿El motivo? «No hay terneras», sentencia José María García, carnicero del Mercado Central. Las carnicerías ofrecen esta parte premium entre 38 y 39 euros el kilo, dos euros más que el año pasado, cuando la subida de precios ya había comenzado a notarse a principios de diciembre.

El pollo de corral también se encarece: cuesta un euro más que en las mismas fechas del año pasado. En concreto, se vende a 5,9 euros el kilo, aunque en algunas pollerías alcanza incluso los 7 euros. El sector atraviesa una crisis derivada de un brote internacional de gripe aviar que no solo obliga a recluir aves, sino que ha provocado el sacrificio de gallinas en varias explotaciones. Esto ha repercutido directamente en el precio del pollo y de los huevos.

Por otro lado, el lechazo y el cabrito, imprescindibles en muchas mesas salmantinas durante la Nochebuena y la Navidad, se sitúan por ahora ligeramente por debajo de los precios de principios de diciembre del año pasado. No obstante, aún no ha comenzado el encarecimiento habitual de la antesala festiva, que suele elevar los precios en torno a un 20 %.

Según los precios medios recogidos esta semana por LA GACETA, el lechazo cuesta un euro menos que a comienzos de diciembre de 2024, y el cabrito apenas un céntimo menos. Si miramos más atrás, sin embargo, los datos confirman que ambos productos son más caros que en 2023 y 2022, cuando la escalada ya se había iniciado. A día de hoy, lechazo y cabrito son un 35 % más caros que hace dos años, y todavía quedan seis semanas de posibles subidas.

Pero no todo son malas noticias: los consumidores salmantinos pueden encontrar cierta tregua en las pescaderías, donde la lubina salvaje cuesta dos euros menos que el año pasado y el besugo, incluso diez euros menos al venderse respectivamente a 16,99 euros el kilo y 50 euros el kilo.

Por ahora, las fruterías y las pescaderías son los establecimientos que registran mayor estabilidad en Salamanca, dejando las fluctuaciones especialmente para las carnicerías. Los precios están incluso por debajo de los de diciembre del año pasado, según la prospección realizada por LA GACETA esta misma semana.

Frutas y pescado, los más tranquilos del mercado

Las uvas de moscatel se pueden comprar a 3,6 euros el kilo, más de un euro por debajo del año pasado. En todo caso, es previsible que suban en las próximas semanas a medida que nos acerquemos a la Nochevieja, cuando comerlas al son de las doce campanadas es sinónimo de buena suerte durante todo el año en la cultura española.

La piña, ingrediente de muchos platos navideños y uno de los postres típicos de las próximas celebraciones, se encuentra ligeramente por debajo del coste del año pasado, ya que se puede comprar a 2,2 euros el kilo. El melón también es un producto que mantiene su precio, al situarse en 2,2 euros el kilo, mientras que las nueces están ahora más baratas que en los últimos años.

Se venden a 6,5 euros el kilo, cuando en 2024 por estas fechas se pagaban 7,5 euros, en 2023 eran 7,9 euros y en 2022, 7 euros el kilo. Teniendo en cuenta que en las pescaderías todavía no hay mucho marisco, los precios se mantienen estables respecto al año pasado a comienzos de diciembre. El buey de mar, por ejemplo, se puede comprar a 19,99 euros el kilo, un euro más caro que el año pasado y un céntimo por debajo de ejercicios anteriores. La lubina salvaje se vende a 16,99 euros el kilo, frente a los 20 euros del año pasado por estas fechas y los 17 euros el kilo a los que se ofrecía en noviembre de 2023.

