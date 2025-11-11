Las claves de la gripe aviar: ¿qué es? ¿Qué categorías hay? ¿Se transmite al hombre? Existen varias cepas del virus y pueden clasificarse, de forma general, en dos categorías

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aplicado desde este lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

Las restricciones llegan después de que esta campaña se hayan sacrificado unos 2 millones de aves por gripe aviar sólo en Valladolid, con 7 focos que se declararon desde el 19 de septiembre. El último notificado en Castilla y León fue el 20 de octubre y afectó a una granja de Ataquines (Valladolid) con un censo de 52.970 pollos broilers. Fue el último confirmado en España de aves de corral. Con anterioridad, se sacrificaron aves de corral de Valladolid de granjas con censos de 315.797, 66.087, 713.251, 78.293, 14.167 y 761.019 ejemplares. Los últimos casos confirmados fueron en Salamanca, en Pelayos y Villar de Gallimazo, en aves silvestres. En Salamanca, hubo un tercero esta campaña en aves silvestres, en Pedraza de Alba.

¿Qué es la gripe aviar?

La Influenza aviar o gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B.

¿Qué categorías hay?

Existen varias cepas del virus y pueden clasificarse, de forma general, en dos categorías según la gravedad de la enfermedad en las aves de corral:Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), que suele causar una enfermedad leve e Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), con signos clínicos graves y altas tasas de mortalidad.

¿Cómo se transmite?

Los virus de la influenza aviar se eliminan a través de las heces y las secreciones respiratorias de las aves infectadas, por lo que la enfermedad puede transmitirse a través del contacto directo con las secreciones de las aves infectadas, o por contacto indirecto a través de medios, en especial el agua. Algunas especies de aves silvestres son capaces de portar el virus en sus tractos respiratorios o intestinales, sin padecer la enfermedad.

¿Se transmite al hombre?

Sí. Si se encuentra un ave muerta, la experta Ursula Höfler recomienda no ocarla sino coger las coordenadas de la ubicación y avisar a las autoridades para su recogida, análisis y destrucción. Vacas y cerdos se han infectado en Estados Unidos.