Plan para 'atrapar' a los cruceristas del Duero Vega Terrón se «embellecerá» para acoger a los 20.000 turistas que se quedan en los barcos. La Diputación propone a las navieras paseos y experiencias para ampliar su estancia en provincia y capital

Belén Hernández Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 21:13

De marzo a diciembre llegan desde Oporto en cruceros de lujo cerca de 100.000 turistas, según la Autoridad Portuaria del Duero, Leixões y Viana do Castelo (APDL). La mitad desembarca en el muelle salmantino de Vega Terrón y la otra mitad en la localidad portuguesa de Barca d'Alva. Una auténtica marea de visitantes de alto poder adquisitivo sobre la que han puesto sus ojos el Ayuntamiento de Salamanca y, especialmente, la Diputación.

El plan tiene una doble vertiente. Por un lado, busca que estos turistas prolonguen su estancia en Salamanca. En la actualidad conocen la capital a través de excursiones programadas de un día, y el objetivo es que permanezcan más tiempo, visitando también otros puntos de la provincia.

Por otro, la Diputación va a «embellecer» las instalaciones de Vega Terrón para hacerlas más atractivas para los cruceristas, especialmente para el 10 % o 15 % de los que no realizan la excursión hasta Salamanca y permanecen en la zona. «El objetivo es aprovechar la oportunidad de paso para vender el territorio, la riqueza de Las Arribes y del resto de la provincia», explica el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos.

El organismo provincial colabora con la Concejalía de Turismo de Salamanca para que ambos puedan interactuar con estos visitantes y fomentar una segunda visita a la provincia. «Estamos negociando con ellos y avanzando», subraya Zaballos en relación con los contactos mantenidos con las navieras que traen a este nutrido grupo de turistas a la ciudad y al territorio salmantino.

El diputado ha planteado la posibilidad de que los cruceristas prolonguen su estancia en el barco y puedan acceder a ofertas en la zona, como paseos por el Duero y por la comarca, o incluso recorridos más breves por el Camino de Hierro, que culmina en este enclave fronterizo. Estas rutas se adaptarían a las condiciones físicas de los visitantes, en su mayoría jubilados. Proceden de Estados Unidos, Alemania, los países nórdicos, Francia... «Llegan de todo el mundo en barco desde Oporto, en una de las experiencias fluviales más atractivas del planeta», precisa Zaballos.

Aunque Diputación y Ayuntamiento trabajan conjuntamente para crear experiencias a medida en la capital y la provincia, el diputado hace hincapié en la riqueza del territorio que rodea Vega Terrón: «Tiene un importante patrimonio histórico y cultural a tiro de piedra de los cortados del Águeda y del Duero».

Reuniones con navieras de los cruceros

Según expone el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, desde la Diputación se han mantenido nueve reuniones con las navieras de los cruceros por el Duero. En Vega Terrón se han mantenido tres encuentros, dos más en la localidad portuguesa de Regua y otros dos más en la también portuguesa Barca d´Alva. El trabajo de negociación para que los cruceristas se queden más tiempo visitando la provincia continuará con la intención de conseguir avances antes de finales del año que viene. Además del área de Zaballos, también trabaja en este objetivo la de Planes Estratégicos, liderada por la diputada Pilar Sánchez.