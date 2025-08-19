La 'piscina' de chorros que no falla en verano: «Suelo venir aquí todos los días» La fuente favorita de los salmantinos vuelve, un año más, a mostrar su lado más refrescante para todos los públicos durante estos meses

Sergio García Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 11:18 Comenta Compartir

La ola de calor que ha afectado a Salamanca, con temperaturas que han alcanzado los 40 grados, ha llevado a numerosos salmantinos a buscar lugares donde refrescarse. Uno de los más rápidos y cercanos es la fuente del parque de La Alamedilla.

Lo que a simple vista puede parecer solo una fuente urbana se transforma estos días en un auténtico oasis para familias, niños, jóvenes y mayores. Con sus chorros de agua fresca que brotan del suelo, se ha convertido en el punto de encuentro perfecto para combatir el calor sin salir de la ciudad.

«Hoy estábamos en casa y hacía mucho calor. Los niños me estaban pidiendo ir a la piscina, así que decidí acercarnos a la fuente, que está a diez minutos de casa. Ahora los niños están súper contentos y se han refrescado un montón», comenta Martina Gómez, una madre que disfruta de este espacio. Además, añade: «Para los niños es como una mini piscina improvisada en medio de la ciudad».

Un viandante lo resume así: «No hace falta que te metas de cuerpo entero, como hacen todos los niños. Con acercar las manos, coger un poco de agua y ponértela en la nuca, ya puedes refrescarte y seguir tu paseo».

La fuente de La Alamedilla es uno de los lugares más accesibles y rápidos para darse un chapuzón. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, los vecinos se acercan con mochilas, toallas y merienda. Algunos solo buscan mojarse los pies, otros se lanzan bajo los chorros como si estuvieran en una piscina. Pero todos coinciden en lo mismo: La Alamedilla es el sitio más práctico para refrescarse en estos días de calor extremo.

El horario de funcionamiento de la fuente de suelo del parque de La Alamedilla es de 11:00 de la mañana a 12:00 de la noche. Su uso se activa cuando termina la temporada de heladas y se mantiene operativo, aproximadamente, hasta el mes de noviembre, según confirma el Ayuntamiento a LA GACETA.

«Yo suelo venir aquí todos los días, porque nos cae cerca y La Alamedilla es uno de los sitios más frescos que encontramos en Salamanca. Además, me gusta mucho porque está siempre muy limpia, hay mucha gente y los niños con las fuentes de agua se entretienen», explica Visitación Alonso, una señora que suele venir diariamente.

Además, el agua es potable y la fuente cuenta con un circuito cerrado de depuración que garantiza su salubridad. Este tipo de fuentes de suelo también se encuentran en otras zonas de la ciudad, como el barrio de Garrido, el barrio de El Zurguén y la avenida de Salamanca.